Европа в настоящее время переживает масштабный кризис доверия, а потенциал развития ЕС Россией не реализуется из-за действий западных стран, отринувших идеи Шарля де Голля. Такую оценку дал министр иностранных дел Сергей Лавров в статье для французского журнала The Revue Politique et Parlementaire, посвященной 130-летию со дня рождения бывшего лидера Пятой республики, пишет ТАСС.

По его словам, оздоровлению ситуации способствовало бы широкое партнерство между Москвой и Парижем, разделяющих в качестве постоянных членов Совета Безопасности ООН особую ответственность за поддержание мира. Сейчас весь европейский бизнес, в том числе французский, уверен Лавров, несет убытки.

«Уверен: текущий сценарий далек от того, что имел в виду Шарль де Голль, прекрасно осознававший всю контрпродуктивность и бесперспективность "Европы без России», — сказал министр.

Глава МИД также отметил, что Москва поддерживает идею действующего французского президента Эммануэля Макрона создать систему европейской безопасности не в противовес России, а с общим участием. Главным он считает то, чтобы слова превратились в конкретные шаги.

«Россия, со своей стороны, к такому честному равноправному взаимодействию неизменно готова», — резюмировал Лавров.

Шарль де Голль — выдающийся французский военный, политический и государственный деятель, символ французского движения Сопротивления во время Второй мировой войны. Заняв президентское кресло 8 января 1959 года, де Голль выступал против гегемонии США в Европе.

Отношения Москвы и ряда стран Запада резко ухудшились весной 2014 года после вхождения Крыма в состав России и начала конфликта на востоке Украины. В отношении РФ были введены санкции — как индивидуальные, так и затрагивающие целые сектора экономики. Кремль ввел ответные ограничения в августе того же года, установив продуктовое эмбарго.