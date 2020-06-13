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Лавров оценил перспективы широкого сотрудничества России и Европы 

Lenta.ru и ещё 4 2 часа назад
Лавров оценил перспективы сотрудничества России и Европы
Фото: РИА Новости
Европа в настоящее время переживает масштабный кризис доверия, а потенциал развития ЕС с Россией не реализуется из-за действий западных стран, отринувших идеи Шарля де Голля. Такую оценку дал министр иностранных дел Сергей Лавров в статье для французского журнала The Revue Politique et Parlementaire, посвященной 130-летию со дня рождения бывшего лидера Пятой республики, пишет ТАСС.
По его словам, оздоровлению ситуации способствовало бы широкое партнерство между Москвой и Парижем, разделяющих в качестве постоянных членов Совета Безопасности ООН особую ответственность за поддержание мира. Сейчас весь европейский бизнес, в том числе французский, уверен Лавров, несет убытки.
«Уверен: текущий сценарий далек от того, что имел в виду Шарль де Голль, прекрасно осознававший всю контрпродуктивность и бесперспективность "Европы без России», — сказал министр.
Глава МИД также отметил, что Москва поддерживает идею действующего французского президента Эммануэля Макрона создать систему европейской безопасности не в противовес России, а с общим участием. Главным он считает то, чтобы слова превратились в конкретные шаги.
«Россия, со своей стороны, к такому честному равноправному взаимодействию неизменно готова», — резюмировал Лавров.
Шарль де Голль — выдающийся французский военный, политический и государственный деятель, символ французского движения Сопротивления во время Второй мировой войны. Заняв президентское кресло 8 января 1959 года, де Голль выступал против гегемонии США в Европе.
Отношения Москвы и ряда стран Запада резко ухудшились весной 2014 года после вхождения Крыма в состав России и начала конфликта на востоке Украины. В отношении РФ были введены санкции — как индивидуальные, так и затрагивающие целые сектора экономики. Кремль ввел ответные ограничения в августе того же года, установив продуктовое эмбарго.
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Политика , Сергей Лавров , Эммануэль Макрон , МИД , ЕС , Совбез ООН , ИТАР-ТАСС , Москва
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