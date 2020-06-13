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Косачев считает Twitter политическим фильтром 

ТАСС и ещё 2 32 минуты назад
Косачев назвал Twitter политическим фильтром
Фото: ТАСС
Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев считает "Твиттер" "политическим фильтром, формирующим заданным образом сознание пользователей". Таким образом политик прокомментировал информацию о блокировке этой соцсетью более 32 тыс. учетных записей.
"Управляемая из США (Калифорния, Сан-Франциско) социальная сеть Twitter заблокировала 1 152 российские учетные записи "из-за политической пропаганды при поддержке государства". Плюсом еще три десятка тысяч (!) аккаунтов из Китая и Турции, тоже по политическим основаниям", — обратил внимание сенатор в записи на своей странице в "Фейсбуке" в пятницу.
По его мнению, "Твиттер" — это "не социальная сеть, а политический фильтр, формирующий заданным образом сознание своих пользователей". "Конструкторы "Твиттера" занимаются ровно тем, в чем пытаются обвинять нас", — констатировал Косачев, выразив удивление тем, что беспристрастности "Твиттера" "продолжают верить и что им продолжают пользоваться".
Парламентарий уточнил, что сам отказался от аккаунта в этой соцсети почти три года назад.
Администрация "Твиттера" сообщила в пятницу, что заблокировала более 32 тыс. учетных записей, якобы связанных с пользователями из России, Китая и Турции. Представители "Твиттера" утверждают, что эти аккаунты были связаны с властями указанных стран и задействовались в "информационных операциях". В заявлении говорится, что это нарушает правила соцсети. По версии представителей "Твиттера", 23 750 из указанных учетных записей связаны с пользователями из Китая, 7 340 — из Турции, 1 152 — из России. Администрация соцсети утверждает, что аккаунты применялись для распространения материалов, которые якобы были выгодны для властей этих стран.
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Комментарии 3
Политика , Константин Косачев , Совет Федерации , Китай , Сан-Франциско , США , Турция
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