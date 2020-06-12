Киев заподозрили в планах «обнулить» «Минск»

В пятницу вице-премьер Украины, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что минские соглашения никчемны с международно-правовой точки зрения, однако белорусскую столицу необходимо использовать как площадку по урегулированию конфликта в Донбассе.

Минские соглашения

"Возможно, именно в этом и состоит замысел украинских стратегов: обнулить Минск и обвинить Россию и республики Донбасса в нежелании мира. И сохранить конфликт на долгие годы, дабы клянчить у Запада деньги на войну и на антироссийские акции", — заявил Морозов.

Он отметил, что минский процесс не устраивает Киев именно потому, что он — единственная реальная дорога к мирному урегулированию на Донбассе, признанная международным сообществом.