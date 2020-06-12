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В Совфеде не исключили, что Киев готовит «обнуление» Минских соглашений 

РИА Новости 30 минут назад
Киев заподозрили в планах «обнулить» «Минск»
Фото: РИА Новости
Заявление украинского вице-премьера о "никчемности" минских соглашений может говорить о том, что в Киеве хотят "обнулить" договоренности, чтобы обвинить Россию и республики Донбасса в нежелании мира, заявил РИА Новости член комитета Совета федерации по международным делам Олег Морозов.
Минские договоренности назвали "никчемными"
В пятницу вице-премьер Украины, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что минские соглашения никчемны с международно-правовой точки зрения, однако белорусскую столицу необходимо использовать как площадку по урегулированию конфликта в Донбассе.

Минские соглашения

"Возможно, именно в этом и состоит замысел украинских стратегов: обнулить Минск и обвинить Россию и республики Донбасса в нежелании мира. И сохранить конфликт на долгие годы, дабы клянчить у Запада деньги на войну и на антироссийские акции", — заявил Морозов.
Он отметил, что минский процесс не устраивает Киев именно потому, что он — единственная реальная дорога к мирному урегулированию на Донбассе, признанная международным сообществом.
"Все остальные квазипредложения, идущие от Киева, ведут в тупик. Без войны на Донбассе у Киева резко ослабевает переговорная позиция с Вашингтоном и Брюсселем. Отсюда вся эта риторика про якобы международно-правовую никчемность минского процесса", — сказал сенатор.
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Политика , Олег Морозов , Алексей Резников , Совет Федерации , РИА Новости , Киев
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