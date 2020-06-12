Макрон поздравил россиян с Днём России 

Направляю Вам, а также всему российскому народу, мои искренние поздравления по случаю национального Дня Российской Федерации, празднуемого 12 июня, — говорится в сообщении французской дипмиссии в Facebook.

12 июня отмечается как государственный праздник с 1992 года. В этот день в 1990 году была принята Декларации о государственном суверенитете РСФСР от СССР.

Ранее NEWS.ru писал, что госсекретарь Соединённых Штатов Майк Помпео от лица правительства страны и американцев поздравил граждан РФ с Днём России.