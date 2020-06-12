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Макрон поздравил россиян с Днём России 

News.ru и ещё 5 1 час назад
Макрон поздравил россиян с Днём России
Фото: globallookpress.com
Президент Франции Эммануэль Макрон поздравил россиян и президента Владимира Путина с Днём России.
Направляю Вам, а также всему российскому народу, мои искренние поздравления по случаю национального Дня Российской Федерации, празднуемого 12 июня, — говорится в сообщении французской дипмиссии в Facebook.
12 июня отмечается как государственный праздник с 1992 года. В этот день в 1990 году была принята Декларации о государственном суверенитете РСФСР от СССР.
Ранее NEWS.ru писал, что госсекретарь Соединённых Штатов Майк Помпео от лица правительства страны и американцев поздравил граждан РФ с Днём России.
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Политика , Владимир Путин , Эммануэль Макрон , Франция
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