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В Крыму оценили идею Зеленского возобновить обсуждение полуострова 

РИА Новости и ещё 7 14 минут назад
«Не нужно нарываться»: в Крыму ответили Зеленскому
Фото: ТАСС
Первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс назвал ерундой намерение украинского президента Владимира Зеленского вернуть крымский вопрос в международную повестку дня.
Зеленский написал в своем твиттере, что хочет вернуть обсуждение "вопроса Крыма" на повестку дня. С таким предложением он выступил во время телефонного разговора с премьер-министром Швеции Стефаном Лёвеном, и тот, по его словам, поддержал его инициативу.
"Пусть займутся налаживанием украинско-шведских отношений и не лезут во внутренние дела соседнего государства. Не нужно нарываться на грубые слова. Уже вышли из детских штанишек, пора уже это прекратить. Год, как Зеленский избран президентом, уже пора взрослеть немного, а не занимать ерундой", — сказал РИА Новости Фикс.
По его словам, вопрос российского статуса Крыма даже в теоретическом плане не может быть поставлен на обсуждение.
"Есть Российская Федерации и Крым как субъект Российской Федерации, есть Конституция Российской Федерации. В чем вопрос? Почему они обсуждают вопрос Крыма?.. " — сказал Фикс.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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Комментарии 2
Политика , Конфликты , Крым наш , Ефим Фикс , Владимир Зеленский , Стефан Левен , ООН , РИА Новости , Республика Крым , Швеция
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