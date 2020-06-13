«Не нужно нарываться»: в Крыму ответили Зеленскому

Зеленский написал в своем твиттере, что хочет вернуть обсуждение "вопроса Крыма " на повестку дня. С таким предложением он выступил во время телефонного разговора с премьер-министром Швеции Стефаном Лёвеном , и тот, по его словам, поддержал его инициативу.

"Пусть займутся налаживанием украинско-шведских отношений и не лезут во внутренние дела соседнего государства. Не нужно нарываться на грубые слова. Уже вышли из детских штанишек, пора уже это прекратить. Год, как Зеленский избран президентом, уже пора взрослеть немного, а не занимать ерундой", — сказал РИА Новости Фикс.

По его словам, вопрос российского статуса Крыма даже в теоретическом плане не может быть поставлен на обсуждение.

"Есть Российская Федерации и Крым как субъект Российской Федерации, есть Конституция Российской Федерации. В чем вопрос? Почему они обсуждают вопрос Крыма?.. " — сказал Фикс.