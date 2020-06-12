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Москва отреагировала на блокировку российских Twitter-аккаунтов из-за пропаганды 

Lenta.ru 47 минут назад
Москва отреагировала на блокировку Twitter-аккаунтов
Фото: РИА Новости
Депутат Госдумы Антон Горелкин отреагировал на блокировку российских Twitter-аккаунтов по подозрению в пропаганде. В своем Telegram-канале он отметил, что подобными действиями администрация социальной сети по сути блокирует новости о России.
«Например, даже за новости о нашем технологическом кластере "Сколково". Или за городские новости с твиттера частного СМИ Hearst Shkulev Media, который далек от большой политики. А чем им не угодил конкурс "Лидеры России", там что, Трампа критикуют или на этом конкурсе разрабатывают план массовых беспорядков в Америке?» — задался вопросом парламентарий.
Горелкина также поразил тот факт, что Twitter может забанить аккаунт за критику блогера Алексея Навального и задался вопросом, почему не блокируют страницы в интернете, в которых критикуют бывшего премьер-министра России Дмитрия Медведева или депутата Госдумы Владимира Жириновского.
«Нет ничего удивительного в том, что во всем мире, в том числе и в России, все больше предпринимается усилий, чтобы направить действия глобальных (читай — американских) соцсетей в правовое русло, в том числе в соответствии с законодательствами стран», — написал депутат, отметив, что передовиками в регулировании соцсетей является Франция и России стоит взять пример.
Социальная сеть Twitter сообщила в четверг, 11 июня, что заблокировала и внесла в реестр предполагаемых пропагандистских сайтов более 32 тысяч учетных записей, в том числе более 1 тысячи из России. В частности, России приписывается 1152 учетных записи, которые, по мнению Twitter, связаны с сайтом «Актуальная политика», пишут РИА Новости.
«Этот сайт-СМИ занимается политической пропагандой при поддержке государства внутри России. Сеть аккаунтов, связанных с этим СМИ, была заблокирована за нарушение нашей политики относительно манипуляции, в частности за то, что они занимались скоординированным перепостом и усилением неоригинальной информации ради политических целей», — говорится в заявлении.
Ранее Twitter уже блокировал аккаунты, которые связывал с «Актуальной политикой».
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Комментарии
Политика , Дмитрий Медведев , Алексей Навальный , Владимир Жириновский , Антон Горелкин , Госдума , РИА Новости , Москва
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