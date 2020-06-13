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В Госдуме назвали новый статус Украины в НАТО «очередным мыльным пузырем» 

РИА Новости и ещё 41 52 минуты назад
«НАТО надула очередной мыльный пузырь»
Фото: © EPA-EFE/CHARLES PLATIAU/POOL
Депутат Госдумы Руслан Бальбек назвал "очередным мыльным пузырем" получение Украиной статуса расширенных возможностей НАТО.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в пятницу заявил, что страна получила статус партнера расширенных возможностей НАТО.
"Очередной мыльный пузырь, который надул Североатлантический альянс перед наивными господами из Киева. Партнер "с расширенными возможностями" — какой успех! Наверное, пару списанных танков отдадут задарма, потому что в Германии или Франции их утилизировать дорого", — заявил Бальбек РИА Новости.
По мнению депутата, Украина считает получение нового статуса стратегической победой, а для Киева "любые подачки от Запада — как манна небесная".
Ну и куда девать стоптанные ботинки и просроченные сухпайки, ведь есть прекрасный партнер "с расширенными возможностями": мы ему с барского плеча, а он нам в ноги будет кланяться — так думают в НАТО.
Украина стала шестым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями. Ранее такой статус получили Австралия, Финляндия, Грузия, Иордания и Швеция. Статус партнера "расширенных возможностей" в НАТО ввели в 2014 году для построения более глубоких, специализированных двусторонних отношений с НАТО.
Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В июне 2016 года были приняты дополнительные изменения, которые определяют вступление в НАТО целью внешней политики страны. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО.
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Политика , В мире , Украина , Руслан Бальбек , Дмитрий Кулеба , ЕС , Госдума , Верховная Рада , НАТО , РИА Новости , Киев
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