Зеленский захотел обсудить Крым

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хочет вернуть обсуждение "вопроса Крыма" на повестку дня. Об этом он написал в твиттере.
По словам Зеленского, с таким предложением он выступил во время телефонного разговора с премьер-министром Швеции Стефаном Лёвеном, и тот поддержал его инициативу.
"Годами звучал только вопрос прекращения войны в Донбассе", — говорится в посте президента.
Крым стал российским регионом после референдума в 2014 году, на котором более 95 процентов жителей полуострова высказались за воссоединение. В России неоднократно подчеркивали, что крымчане сделали свой выбор демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. Как заявил президент Владимир Путин, вопрос Крыма "закрыт окончательно".