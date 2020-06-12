Зеленский захотел обсудить Крым

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Зеленский захотел вернуться к обсуждению Крыма 

РИА Новости 25 минут назад
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хочет вернуть обсуждение "вопроса Крыма" на повестку дня. Об этом он написал в твиттере.
По словам Зеленского, с таким предложением он выступил во время телефонного разговора с премьер-министром Швеции Стефаном Лёвеном, и тот поддержал его инициативу.
"Годами звучал только вопрос прекращения войны в Донбассе", — говорится в посте президента.
Крым стал российским регионом после референдума в 2014 году, на котором более 95 процентов жителей полуострова высказались за воссоединение. В России неоднократно подчеркивали, что крымчане сделали свой выбор демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. Как заявил президент Владимир Путин, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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Политика , Видео , В мире , Украина , Владимир Зеленский , Владимир Путин , Стефан Левен , ООН , Республика Крым
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