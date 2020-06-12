Песков перечислил сильные качества российского народа 

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал сильное качество российского народа. Своим мнением официальный представитель Кремля поделился в рамках проекта «Юнармии» «Я люблю Россию !»

Песков считает, что сила российского народа заключается в русской душе:

«Говоря о русской душе, я не говорю только о русских. Потому что российский народ — он многонациональный и многоконфессиональный. В этом тоже наша сила».

Кроме того, пресс-секретарь Путина отметил, что мощь россиян также определяет «внутренняя готовность к подвигу», доброта и «патриотизм, особенно в последние годы». По его словам, «эта положительная характеристика идет стране только в плюс».

Ранее Песков рассказал о о графике президента и его отдыхе.