«Вражеское государство»: МИД Румынии вызвал посла России 

МИД Румынии вызвал российского посла в Бухаресте Валерия Кузьмина из-за слов представителя МИД РФ Марии Захаровой, осудившей описание в румынской Национальной стратегии обороны России как «врага». В румынском внешнеполитическом ведомстве объяснили, что включение России в раздел «враги» обусловлено тем, что Москва якобы ведет дестабилизирующую деятельность в Европе.
В дипведомстве выразили надежду на то, что Россия будет объективно оценивать «оборонительные меры» Румынии, ранее одобренных руководством и всеми странами НАТО, передает РИА «Новости».
«МИД подтверждает, что прагматичный диалог, основанный на взаимном уважении, может состояться при условии, что российская сторона проявит реальную приверженность в этом отношении», — сказали в Бухаресте.
Тремя днями ранее Высший совет обороны Румынии под председательством президента Клауса Йоханниса одобрил проект национальной стратегии обороны страны на 2020-2024 годы, в котором предлагается признать Россию враждебным государством.
В документе указывается, что к такому выводу румынские власти пришли из-за размещения российских войск в Крыму, а также проведения военных учений ВС РФ в Черном море.
Бухарест заявил, что Россия улучшает свои Вооруженные силы, может проводить наступательные и оборонительные операции, а также создает угрозу энергетической безопасности Евросоюза.
«Это глобальная смена парадигмы, которая учитывает события в регионе, ухудшение отношений между НАТО и Российской Федерацией, распространение терроризма, гибридных и киберугроз, а также другие вызовы», — поясняется в доктрине.
Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков пояснил, что Румыния всегда была враждебна по отношению к России, в то время как действия российской стороны носят сугубо оборонный характер, сообщает RT.
«Румыния разрабатывает новые оборонные документы для своей страны, и в этих документах Россия называется враждебным государством. На самом же деле все точно наоборот, если взглянуть на многолетнюю историю», — отметил сенатор.
В марте нынешнего года власти Румынии беспричинно отказались пускать в страну приехавшего выступить в Российском центре науки и культуры (РЦНК) российского ученого Алексея Умнова-Денисова, сообщил ТАСС российский посол в Румынии Валерий Кузьмин.
Российский ученый из Санкт-Петербурга изучал вопрос о золотых табличках из румынского города Синаи. В Румынию он поехал, чтобы поделиться с коллегами результатами исследований, однако его не пустили в страну
Проблемы с въездом возникли при прохождении ученым паспортного контроля в бухарестском аэропорту.
«Мы были очень удивлены, так как всего за несколько дней до этого он получил визу», — добавил Кузьмин.
В румынском МИД позднее кратко аргументировали поступок с формулировкой, что ученому было отказано в соответствии «с суверенными правами, осуществляемыми румынским государством, обсуждению и объяснению оно не подлежит».
В связи со случившимся российское посольство направило в министерство иностранных дел Румынии ноту «глубокого разочарования».
Чуть ранее Украина предложила Румынии усилить сотрудничество в военно-морской сфере для противостояния общим угрозам в Черном море. Об этом сообщил украинский министр обороны Алексей Загороднюк в своем Telegram-канале.
Украинская и румынская стороны выразили обеспокоенность действиями России в черноморском регионе. В ходе встречи Загороднюка с министром обороны Румынии Николае-Ионела Чуке стороны обсудили возможность обмена данными о морской и воздушной ситуации в регионе.
По словам Загороднюка, подобные меры позволят более действенно реагировать на угрозы. Военный также выразил надежду на то, что в Румынии поддержат стремление украинской стороны присоединиться к Программе расширенных возможностей НАТО.
В случае провокации со стороны Украины в Черном море НАТО не станет направлять свои корабли и оказывать военную поддержку, предупредил глава МИД РФ Сергей Лавров в программе «Главное с Ольгой Беловой» на телеканале «Звезда».
«Морально и политически, может, и поддержат. Я не вижу ситуации, когда натовские корабли пойдут с этими авантюристами создавать военную провокацию. Я не вижу такой ситуации, и, с учетом информации, которой мы владеем, у меня есть основания полагать, что в НАТО это уже все для себя решили», — сообщил он в эфире телеканала.