Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Вражеское государство»: МИД Румынии вызвал посла России 

Газета.Ru и ещё 19 2 часа назад
«Вражеское государство»: МИД Румынии вызвал посла России
Фото: Газета.ru
МИД Румынии вызвал российского посла в Бухаресте Валерия Кузьмина из-за слов представителя МИД РФ Марии Захаровой, осудившей описание в румынской Национальной стратегии обороны России как «врага». В румынском внешнеполитическом ведомстве объяснили, что включение России в раздел «враги» обусловлено тем, что Москва якобы ведет дестабилизирующую деятельность в Европе.
В дипведомстве выразили надежду на то, что Россия будет объективно оценивать «оборонительные меры» Румынии, ранее одобренных руководством и всеми странами НАТО, передает РИА «Новости».
«МИД подтверждает, что прагматичный диалог, основанный на взаимном уважении, может состояться при условии, что российская сторона проявит реальную приверженность в этом отношении», — сказали в Бухаресте.
Тремя днями ранее Высший совет обороны Румынии под председательством президента Клауса Йоханниса одобрил проект национальной стратегии обороны страны на 2020-2024 годы, в котором предлагается признать Россию враждебным государством.
В документе указывается, что к такому выводу румынские власти пришли из-за размещения российских войск в Крыму, а также проведения военных учений ВС РФ в Черном море.
Бухарест заявил, что Россия улучшает свои Вооруженные силы, может проводить наступательные и оборонительные операции, а также создает угрозу энергетической безопасности Евросоюза.
«Это глобальная смена парадигмы, которая учитывает события в регионе, ухудшение отношений между НАТО и Российской Федерацией, распространение терроризма, гибридных и киберугроз, а также другие вызовы», — поясняется в доктрине.
Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков пояснил, что Румыния всегда была враждебна по отношению к России, в то время как действия российской стороны носят сугубо оборонный характер, сообщает RT.
«Румыния разрабатывает новые оборонные документы для своей страны, и в этих документах Россия называется враждебным государством. На самом же деле все точно наоборот, если взглянуть на многолетнюю историю», — отметил сенатор.
В марте нынешнего года власти Румынии беспричинно отказались пускать в страну приехавшего выступить в Российском центре науки и культуры (РЦНК) российского ученого Алексея Умнова-Денисова, сообщил ТАСС российский посол в Румынии Валерий Кузьмин.
Российский ученый из Санкт-Петербурга изучал вопрос о золотых табличках из румынского города Синаи. В Румынию он поехал, чтобы поделиться с коллегами результатами исследований, однако его не пустили в страну
Проблемы с въездом возникли при прохождении ученым паспортного контроля в бухарестском аэропорту.
«Мы были очень удивлены, так как всего за несколько дней до этого он получил визу», — добавил Кузьмин.
В румынском МИД позднее кратко аргументировали поступок с формулировкой, что ученому было отказано в соответствии «с суверенными правами, осуществляемыми румынским государством, обсуждению и объяснению оно не подлежит».
В связи со случившимся российское посольство направило в министерство иностранных дел Румынии ноту «глубокого разочарования».
Чуть ранее Украина предложила Румынии усилить сотрудничество в военно-морской сфере для противостояния общим угрозам в Черном море. Об этом сообщил украинский министр обороны Алексей Загороднюк в своем Telegram-канале.
Украинская и румынская стороны выразили обеспокоенность действиями России в черноморском регионе. В ходе встречи Загороднюка с министром обороны Румынии Николае-Ионела Чуке стороны обсудили возможность обмена данными о морской и воздушной ситуации в регионе.
По словам Загороднюка, подобные меры позволят более действенно реагировать на угрозы. Военный также выразил надежду на то, что в Румынии поддержат стремление украинской стороны присоединиться к Программе расширенных возможностей НАТО.
В случае провокации со стороны Украины в Черном море НАТО не станет направлять свои корабли и оказывать военную поддержку, предупредил глава МИД РФ Сергей Лавров в программе «Главное с Ольгой Беловой» на телеканале «Звезда».
«Морально и политически, может, и поддержат. Я не вижу ситуации, когда натовские корабли пойдут с этими авантюристами создавать военную провокацию. Я не вижу такой ситуации, и, с учетом информации, которой мы владеем, у меня есть основания полагать, что в НАТО это уже все для себя решили», — сообщил он в эфире телеканала.
Видео дня. Облёт места ликвидации разлива топлива в Норильске
Газета.Ru: последние новости
Пушков объяснил решение не приглашать Зеленского на парад Победы Пушков объяснил решение не приглашать Зеленского на парад Победы 30 лет назад армия СССР подавила резню в Оше 30 лет назад армия СССР подавила резню в Оше Число выявленных случаев коронавируса в России превысило 476 тыс. человек Число выявленных случаев коронавируса в России превысило 476 тыс. человек
Комментарии 3
Политика , Валерий Кузьмин , Мария Захарова , Сергей Лавров , Сергей Цеков , Ольга Белова , МИД , ЕС , Совет Федерации , НАТО , ТК "Звезда" , РИА Новости , ИТАР-ТАСС , Москва , Республика Крым , Румыния
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Наркотики, взятки: новые подробности дела Ефремова
Наркотики, взятки: новые подробности дела Ефремова
«Пи****»: дочь Кафельникова разделась на камеру
«Пи****»: дочь Кафельникова разделась на камеру
12 зарубежных лидеров посетят парад Победы
12 зарубежных лидеров посетят парад Победы
Стриженова вышла замуж и намекнула на пополнение
Стриженова вышла замуж и намекнула на пополнение
В потрясшем Россию убийстве появился новый фигурант
В потрясшем Россию убийстве появился новый фигурант
Новости партнеров
Видео
Прогуливающийся в парке «Сокольники» лось попал на видео
01:08
Прогуливающийся в парке «Сокольники» лось попал на видео
Чернокожие напали на полицейских в Лондоне и попали на видео
02:20
Чернокожие напали на полицейских в Лондоне и попали на видео
Опубликовано видео смертельной аварии в Тверской области
00:17
Опубликовано видео смертельной аварии в Тверской области
Опубликовано видео с места крушения самолета в Рязанской области
00:24
Опубликовано видео с места крушения самолета в Рязанской области
Рената Литвинова посетила квартиру Ефремова и попала на видео
01:07
Рената Литвинова посетила квартиру Ефремова и попала на видео
Опубликовано видео похорон Джорджа Флойда
02:31
Опубликовано видео похорон Джорджа Флойда
В мире
Появилось видео из бюджетного гольфа в Подмосковье
04:12
Появилось видео из бюджетного гольфа в Подмосковье
Общество
Названа сумма, которая может спасти Ефремова
00:19
Названа сумма, которая может спасти Ефремова
Шоу-бизнес Происшествия
Зеленский захотел обсудить Крым
00:58
Зеленский захотел обсудить Крым
Политика В мире
Коронавирус поражает нервную систему
00:22
Коронавирус поражает нервную систему
Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение