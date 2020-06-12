Румыния вызвала посла РФ из-за слов Захаровой

Госсекретарь МИД Румынии Дан Некулэеску заявил российскому дипломату, что "упоминание о РФ в Национальной стратегии обороны Румынии не должно быть причиной для удивления, поскольку является следствием известного поведения российской стороны в регионе в последние годы".

"Это поведение, — утверждал румынский дипломат, — расценивается как дестабилизирующее, в том числе в рамках совместных позиций в рамках НАТО и ЕС".

Говоря о региональной стабильности на Черном море, Некулэеску отметил, что "меры строго оборонительного характера были приняты НАТО вследствие упомянутого поведения РФ".

"Румынская сторона уточнила, что новая Национальная стратегия обороны отражает статус Румынии как государства — участника НАТО и ЕС, — указывается в сообщении. —

С этой точки зрения программный документ отражает предсказуемую политику привязанности Румынии к евроатлантическим ценностям и международному праву".

В сообщении отмечается, что "прагматичный диалог, основанный на взаимном уважении, может состояться в условиях, когда российская сторона проявляет реальное намерение в этом смысле".

МИД РФ о стратегии обороны Румынии

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 11 июня заявила журналистам, что Национальная стратегия обороны Румынии будет использована для наращивания присутствия НАТО и США в Черном море. Таким образом, по ее словам, Бухарест "вносит свою лепту в дальнейший рост напряженности и недоверия в регионе".

Как отметила дипломат, причисление России к "источникам глобальных проблем" не является чем-то новым. Запад, сказала она, нередко использует этот метод, "чтобы списать собственные изъяны, просчеты и проблемы". В Бухаресте, считает Захарова, занимаются плагиатом, и это "подтверждает дефицит у румынских политиков самостоятельного мышления".