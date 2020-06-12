«Ошибаешься один раз»: Песков о своей работе

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что старается быть готовым к нелегким вопросам со стороны журналистов, так как ошибки в ответах могут быть использованы против главы государства.

"Работа такая, чуть-чуть как у сапера, ошибаешься один раз", — сказал представитель Кремля, отвечая в ходе онлайн-общения с юнармейцами на вопрос об особенностях работы пресс-секретаря президента.

Как отметил Песков, ему всегда приходится "быть готовым к тому, чтобы отвечать на попытки тебя уколоть со стороны журналистов, задать нелегкие вопросы, с двойным дном".

"Это не всегда легко, и, конечно, трудно иногда делать какие-то заявления, давать какие-то оценки, потому что если ты неправильно что-то сформулируешь, то это обязательно кем-то из недоброжелателей может быть использовано против тебя, но это вторично, а главным образом — против президента, а этого допускать нельзя", — пояснил пресс-секретарь Владимира Путина.

Песков подчеркнул, что задача пресс-секретаря — объяснять СМИ, что делает президент и почему он это делает, а также отвечать на вопросы, если что-то непонятно.