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Песков сравнил себя с сапером, которому нельзя ошибиться 

ТАСС и ещё 3 35 минут назад
«Ошибаешься один раз»: Песков о своей работе
Фото: ТАСС
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что старается быть готовым к нелегким вопросам со стороны журналистов, так как ошибки в ответах могут быть использованы против главы государства.
"Работа такая, чуть-чуть как у сапера, ошибаешься один раз", — сказал представитель Кремля, отвечая в ходе онлайн-общения с юнармейцами на вопрос об особенностях работы пресс-секретаря президента.
Как отметил Песков, ему всегда приходится "быть готовым к тому, чтобы отвечать на попытки тебя уколоть со стороны журналистов, задать нелегкие вопросы, с двойным дном".
"Это не всегда легко, и, конечно, трудно иногда делать какие-то заявления, давать какие-то оценки, потому что если ты неправильно что-то сформулируешь, то это обязательно кем-то из недоброжелателей может быть использовано против тебя, но это вторично, а главным образом — против президента, а этого допускать нельзя", — пояснил пресс-секретарь Владимира Путина.
Песков подчеркнул, что задача пресс-секретаря — объяснять СМИ, что делает президент и почему он это делает, а также отвечать на вопросы, если что-то непонятно.
"Потому что, когда что-то делают профессионалы, они погружены в ту или иную тему и им кажется, что никаких вопросов быть не может, все предельно ясно. Но журналисты зачастую задают вопросы, которые заранее в голову не приходят и это нужно разъяснять. Поэтому вместе с президентом нужно быть в курсе всего происходящего, вместе с президентом нужно пытаться разбираться в сути событий, потому что иначе ты не сможешь их разъяснять", — заключил представитель Кремля.
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Комментарии 1
Политика , Дмитрий Песков , Владимир Путин
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