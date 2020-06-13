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Песков назвал три обязательных качества дипломата 

ТК «Звезда» и ещё 11 2 часа назад
Песков назвал три обязательных качества дипломата
Фото: globallookpress.com
Представитель Кремля указал, что самым важным для дипломата качеством, безусловно, является искренняя любовь к Родине.
Пресс-секретарь главы Российской Федерации Дмитрий Песков озвучил основные качества, которыми, по его мнению, должны обладать все дипломаты без исключения.
Первым и самым главным из них оказалась любовь к Родине, которая должна быть абсолютной и безусловной. В качестве второго обязательного качества дипломата Песков привел высокую образованность и знания. Третьим же стало чувство юмора, которое способно помочь во многих ситуациях, возможно самым неожиданным образом.
Такой список представитель президента назвал в ответ на один из вопросов юнармейцев в рамках акции «Виртуальное путешествие „Я люблю Россию!“.
Ранее Дмитрий Песков заявил, что настоящими героями современности он считает врачей и военнослужащих, выполняющих свой долг перед народом страны.
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Политика , Дмитрий Песков
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