Путин высказался о необходимости поправок в Конституцию

Все новости на карте

Президент России Владимир Путин убежден, что граждане России понимают необходимость закрепления поправок в Конституции. Российский лидер отметил, что память о предках, защищавших свободу и независимость Отечества, едина и свята для всех поколений, для всего многонационального народа России.

Путин подчеркнул, что такие вещи, как уважение к труженикам и защитникам, а также любовь к многовековой истории и традициям, находятся среди исторически сложившихся нравственных устоев российских людей.

«Это основы, которые определяют характер и судьбу нашего народа, развитие страны и сегодня, и в будущем», — сказал президент.

Исходя из этого, глава государства считает закономерным внесение соответствующих этим основам принципов в Конституцию.