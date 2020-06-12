Путин высказался о необходимости поправок в Конституцию

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Путин убежден в понимании россиянами важности поправок в Конституцию 

ТК «Звезда» 56 минут назад
Президент России Владимир Путин убежден, что граждане России понимают необходимость закрепления поправок в Конституции. Российский лидер отметил, что память о предках, защищавших свободу и независимость Отечества, едина и свята для всех поколений, для всего многонационального народа России.
Путин подчеркнул, что такие вещи, как уважение к труженикам и защитникам, а также любовь к многовековой истории и традициям, находятся среди исторически сложившихся нравственных устоев российских людей.
«Это основы, которые определяют характер и судьбу нашего народа, развитие страны и сегодня, и в будущем», — сказал президент.
Исходя из этого, глава государства считает закономерным внесение соответствующих этим основам принципов в Конституцию.
«Убежден, что такую позицию разделяют и поддерживают абсолютное большинство наших граждан», — заявил Путин.
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Политика , Видео , Владимир Путин
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