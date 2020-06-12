Путин принял участие в церемонии подъема флага на Поклонной горе

Президент Владимир Путин в пятницу, 12 июня, принял участие в приуроченной ко Дню России торжественной церемонии подъема государственного флага на Поклонной горе.

После церемонии Путин поздравил с Днем России россиян и соотечественников за рубежом и выразил уверенность, что большинство граждан разделяют позицию о необходимости закрепления поправок в Конституцию, передает РИА «Новости».

День России отмечается 12 июня. В этот день в 1990 году была принята Декларация о государственном суверенитете России. Указом президента России от 2 июня 1994 года День принятия Декларации о государственном суверенитете России был объявлен государственным праздником. Название «День России» официально было присвоено празднику в 2002 году.

Напомним, в День России на Красной площади состоится большой праздничный концерт, посвященный также и современным героям России — медикам, волонтерам, социальным работникам и всем тем, кто в разгар пандемии выходил на работу, чтобы спасать человеческие жизни и помогать остальным пережить это непростое время.