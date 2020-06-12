Путин принял участие в церемонии подъема флага на Поклонной горе

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Путин в День России принял участие в церемонии подъема флага на Поклонной горе 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Президент Владимир Путин в пятницу, 12 июня, принял участие в приуроченной ко Дню России торжественной церемонии подъема государственного флага на Поклонной горе.
После церемонии Путин поздравил с Днем России россиян и соотечественников за рубежом и выразил уверенность, что большинство граждан разделяют позицию о необходимости закрепления поправок в Конституцию, передает РИА «Новости».
День России отмечается 12 июня. В этот день в 1990 году была принята Декларация о государственном суверенитете России. Указом президента России от 2 июня 1994 года День принятия Декларации о государственном суверенитете России был объявлен государственным праздником. Название «День России» официально было присвоено празднику в 2002 году.
Напомним, в День России на Красной площади состоится большой праздничный концерт, посвященный также и современным героям России — медикам, волонтерам, социальным работникам и всем тем, кто в разгар пандемии выходил на работу, чтобы спасать человеческие жизни и помогать остальным пережить это непростое время.
На сцену выйдут известные российские артисты: Лев Лещенко, Олег Газманов, Григорий Лепс, Дима Билан, Валерия, Лариса Долина, Сергей Лазарев, Леонид Агутин, Игорь Николаев, Ильдар Абдразаков, Николай Расторгуев, Пелагея, Тамара Гведцители, Александр Розенбаум, Игорь Крутой, Валерий Сюткин, Александр Маршал, Диана Арбенина, Николай Басков, а также талантливые юные музыканты Иван Бессонов и Елисей Мысин. В качестве немногочисленных зрителей будут приглашены волонтеры, которые в последние месяцы были на передовой борьбы с коронавирусной инфекцией. Ведущими концерта выступят Дмитрий Губерниев и Мария Ситтель. Начало концерта в 17.00.
Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что, победив в борьбе с коронавирусом, Россия добьется новых успехов в созидании и развитии.
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Комментарии 3
Политика , Видео , Григорий Лепс , Лариса Долина , Мария Ситтель , Леонид Агутин , Александр Маршал , Александр Розенбаум , Игорь Николаев , Игорь Крутой , Сергей Лазарев , Иван Бессонов , Лев Лещенко , Николай Басков , Валерий Сюткин , Дима Билан , Диана Арбенина , Сергей Собянин , Ильдар Абдразаков , Николай Расторгуев , Дмитрий Губерниев , Владимир Путин , Олег Газманов , РИА Новости
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