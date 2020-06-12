Глава Крыма сделал заявление о ситуации с водой

Крыму достаточно остро стоит проблема с водой, питьевой — в особенности.

Ранее через Северо-Крымский канал Днепра до 85% потребности региона в пресной воде обеспечивала Украина . После того, как Крым воссоединился с Россией , этот канал был перекрыт. Руководители Украины заявили, что теперь водоснабжение региона — задача Москвы , сообщает РИА Новости.

Воду жители стали получать из водохранилищ естественного наполнения. Но из-за погодных условий они обмелели, а скважины не могут удовлетворить весь спрос.

Глава Крыма объявил о разработке специальной системы водоснабжения для всего полуострова, в результате которой нехватки пресной воды не будет. В Симферополе уже запущен новый водовод, который подает артезианскую воду из водозабора в Бахчисарайском районе.

«Мы стратегию развития системы водоснабжения города Симферополя и других регионов Крыма продолжаем разрабатывать. Крым без воды не останется", — сказал Аксенов на торжественной церемонии запуска.