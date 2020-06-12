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«Без воды не останется»: Аксенов о ситуации в Крыму 

Ирина Лебедева и ещё 9 8 минут назад
Глава Крыма сделал заявление о ситуации с водой
Фото: ТАСС
В Крыму достаточно остро стоит проблема с водой, питьевой — в особенности.
Ранее через Северо-Крымский канал Днепра до 85% потребности региона в пресной воде обеспечивала Украина. После того, как Крым воссоединился с Россией, этот канал был перекрыт. Руководители Украины заявили, что теперь водоснабжение региона — задача Москвы, сообщает РИА Новости.
Воду жители стали получать из водохранилищ естественного наполнения. Но из-за погодных условий они обмелели, а скважины не могут удовлетворить весь спрос.
Глава Крыма объявил о разработке специальной системы водоснабжения для всего полуострова, в результате которой нехватки пресной воды не будет. В Симферополе уже запущен новый водовод, который подает артезианскую воду из водозабора в Бахчисарайском районе.
«Мы стратегию развития системы водоснабжения города Симферополя и других регионов Крыма продолжаем разрабатывать. Крым без воды не останется", — сказал Аксенов на торжественной церемонии запуска.
Как ранее писал «Рамблер», специалисты рассматривают вариант переброски вод рек Кача, Альма и Бальбек в Межгорное водохранилище для водоснабжения Симферополя и Севастополя. Об этом шла речь на заседании Научно-технического совета под руководством главы Госкомитета по водному хозяйству и мелиорации Крыма Игоря Вайля.
Видео дня. Облёт места ликвидации разлива топлива в Норильске
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Политика , Игорь Вайль , РИА Новости , Республика Крым
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