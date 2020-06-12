Глава Крыма сделал заявление о ситуации с водой

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил о разработке комплексной системы водоснабжения всего полуострова, что позволит обеспечить население питьевой водой.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не намерен помогать Москве решать проблемы с водообеспечением Крыма. В свою очередь вице-премьер Украины, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что возобновление водоснабжения возможно только после возвращения полуострова в состав Украины. При этом премьер Украины Денис Шмыгаль отметил, что вопрос возобновления водоснабжения Крыма в повестке дня не стоит и не является предметом торга.

"Мы стратегию развития системы водоснабжения города Симферополя и других регионов Крыма продолжаем разрабатывать. Соответственно, мероприятия будут реализованы. Крым без воды не останется", — сказал Аксенов на торжественной церемонии запуска нового водовода, который позволит Симферополь обеспечить дополнительной питьевой водой.

Артезианскую воду начали подавать из водозабора в Бахчисарайском районе.

Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Вопрос водоснабжения решался за счет водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелили из-за малого количества осадков, а также путем бурения скважин и добычи воды из подземных источников.