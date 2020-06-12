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Лукашенко поздравил Путина с Днем России 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 5 1 час назад
Лукашенко поздравил Путина с Днем России
Фото: РИА Новости
Белорусский лидер Александр Лукашенко поздравил российского коллегу Владимира Путина с Днем России и подчеркнул, что в республике с уважением относятся к успехам россиян в создании сильной и процветающей страны.
«Этот день символизирует мощь и величие российского государства, гордость за его многовековую историю, богатую культуру и традиции. С большим уважением в Беларуси относятся к успехам братского народа в создании сильной и процветающей России, обеспечении достойного качества жизни людей и роста их благосостояния», — приводит РИА «Новости» поздравление.
Он отметил, что залогом нынешних и новых достижений является созидательный труд многих поколений россиян.
Лукашенко отметил, что конструктивный диалог между Россией и Белоруссией отвечает интересам жителей двух стран, а также помогает упрочить стабильность в регионе.
Глава Белоруссии также направил поздравления премьеру России Михаилу Мишустину, председателю Совфеда Валентине Матвиенко, а также председателю Госдумы Вячеславу Володину.
Напомним, в День России на Красной площади состоится большой праздничный концерт, посвященный также и современным героям России — медикам, волонтерам, социальным работникам и всем тем, кто в разгар пандемии выходил на работу, чтобы спасать человеческие жизни и помогать остальным пережить это непростое время.
На сцену выйдут известные российские артисты: Лев Лещенко, Олег Газманов, Григорий Лепс, Дима Билан, Валерия, Лариса Долина, Сергей Лазарев, Леонид Агутин, Игорь Николаев, Ильдар Абдразаков, Николай Расторгуев, Пелагея, Тамара Гведцители, Александр Розенбаум, Игорь Крутой, Валерий Сюткин, Александр Маршал, Диана Арбенина, Николай Басков, а также талантливые юные музыканты Иван Бессонов и Елисей Мысин. В качестве немногочисленных зрителей будут приглашены волонтеры, которые в последние месяцы были на передовой борьбы с коронавирусной инфекцией. Ведущими концерта выступят Дмитрий Губерниев и Мария Ситтель. Начало концерта в 17.00.
Ранее с Днем России россиян от лица правительства США и американского народа поздравил госсекретарь Соединенных Штатов Майкл Помпео. Также председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын направил Путину поздравительную телеграмму ко Дню России.
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Политика , В мире , СНГ , Григорий Лепс , Лариса Долина , Мария Ситтель , Леонид Агутин , Александр Маршал , Александр Розенбаум , Майкл Помпео , Игорь Николаев , Игорь Крутой , Валентина Матвиенко , Сергей Лазарев , Иван Бессонов , Лев Лещенко , Чен Ким , Николай Басков , Валерий Сюткин , Дима Билан , Диана Арбенина , Михаил Мишустин , Ильдар Абдразаков , Николай Расторгуев , Александр Лукашенко , Дмитрий Губерниев , Владимир Путин , Вячеслав Володин , Олег Газманов , Госдума , Совет Федерации , РИА Новости
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