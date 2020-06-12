Лукашенко поздравил Путина с Днем России 

«Этот день символизирует мощь и величие российского государства, гордость за его многовековую историю, богатую культуру и традиции. С большим уважением в Беларуси относятся к успехам братского народа в создании сильной и процветающей России, обеспечении достойного качества жизни людей и роста их благосостояния», — приводит РИА «Новости» поздравление.

Он отметил, что залогом нынешних и новых достижений является созидательный труд многих поколений россиян.

Лукашенко отметил, что конструктивный диалог между Россией и Белоруссией отвечает интересам жителей двух стран, а также помогает упрочить стабильность в регионе.

Напомним, в День России на Красной площади состоится большой праздничный концерт, посвященный также и современным героям России — медикам, волонтерам, социальным работникам и всем тем, кто в разгар пандемии выходил на работу, чтобы спасать человеческие жизни и помогать остальным пережить это непростое время.