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Кремль отменил удаленку для чиновников 

Lenta.ru 16 минут назад
Кремль решил отменить удаленный режим работы для чиновников. Об этом принадлежащему Григорию Березину РБК рассказал источник, близкий к Кремлю, и подтвердили три чиновника администрации президента.
По его данным, 15 июня большинство сотрудников Кремля вернутся на рабочие места. «До нас довели, что, поскольку сняты ограничения в Москве, с понедельника возвращаемся к нормальному режиму работы», — рассказал собеседник издания. При этом часть их них начали работать в обычном формате уже 8 июня.
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков пока не прокомментировал информацию об отмене режима удаленной работы в Кремле.
Режим удаленной работы в Кремле был введен 30 марта в связи с распространением коронавируса.
9 июня в Москве отменили режим самоизоляции, пропускную систему и график прогулок. Следующие два этапа снятия ограничений запланированы в столице на 16 и 23 июня. В других регионах России также происходит послабление карантинных мер. Чаще всего первыми открываются небольшие магазины с одеждой и обувью, музеи и библиотеки, салоны красоты.
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Комментарии 4
Политика , Видео , Дмитрий Песков , Администрация Президента РФ , РБК , Москва
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