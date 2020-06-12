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Моди поздравил Путина с Днём России 

RT на русском и ещё 13 34 минуты назад
Моди поздравил Путина с Днём России
Фото: РИА Новости
Премьер-министр Индии Нарендра Моди поздравил российского лидера Владимира Путина с Днём России. Об это информирует РИА Новости со ссылкой на индийское посольство в Москве.
«Премьер-министр Индии Нарендра Моди 12 июня поздравил президента Владимира Путина с Днём России и высоко оценил его вклад в укрепление особого и привилегированного стратегического партнерства между двумя странами», — сообщили в дипмиссии.
Моди отметил, что «длительная дружба между двумя странами продолжается, из года в год получая новый импульс и дополнительную глубину, основываясь на взаимном доверии и учете интересов друг друга».
Индийский премьер «также заявил, что ждет с нетерпением совместной работы с Владимиром Путиным для дальнейшего углубления и расширения индийско-российского партнерства, включая нынешний глобальный кризис в здравоохранении».
Ранее посол США в Москве Джон Салливан от имени американского лидера Дональда Трампа поздравил россиян с Днём России.
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Политика , Нарендра Моди , Джон Салливан , Дональд Трамп , Владимир Путин , РИА Новости , Индия , Москва
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