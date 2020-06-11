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Путин учредил памятную медаль за вклад в акцию взаимопомощи «Мы вместе» 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Путин учредил новую медаль
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин учредил памятную медаль за вклад в акцию взаимопомощи «Мы вместе», организованную в период борьбы с коронавирусом.
«В связи с высокой общественной значимостью Общероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе», организованной в Российской Федерации в период борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции в 2020 году: учредить памятную медаль «За бескорыстный вклад в организацию Общероссийской акции взаимопомощи „Мы вместе“, — передает ТАСС текст распоряжения президента.
Всероссийская акция взаимопомощи #МыВместе направлена на поддержку пожилых, маломобильных граждан и медиков во время пандемии коронавируса. Во всех регионах России работают волонтеры, которые помогают доставлять лекарства и продукты. Юристы и психологи бесплатно консультируют нуждающихся в их помощи. Кроме того, тысячи партнеров акции помогают своими услугами и товарами.
Ранее Путин ввел госнаграду для волонтеров, они могут быть удостоены знака отличия „За благодеяние“.
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Политика , Владимир Путин , ИТАР-ТАСС
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