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Захарова объяснила, как США хотят «похоронить» ДСНВ 

News.ru 1 час назад
Захарова: США хотят «похоронить» ДСНВ
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Американские власти пытаются «похоронить» Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Для этого они настаивают на подключении Китая к переговорам по его продлению. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Речь идёт о выработке контрольно-ограничительных мер в отношении военных программ Китайской Народной Республики, против чего, как известно, китайцы решительно возражают. Все это очень похоже на попытки США похоронить договор, но сохранить при этом лицо и переложить ответственность на Россию и КНР, — пояснила представитель МИД РФ.
Дипломат отметила, что Вашингтон старается увязать вопрос продления договора с теми вопросами, которые не имеют отношения к его предмету или содержанию, сообщает РИА Новости.
Ранее издание The Washington Post написало, что Вашингтон хочет отказаться от продления ДСНВ. По данным источников издания, рассматриваются все варианты, которые касаются договорённостей о ядерном оружии.
Переговоры по ядерному оружию состоятся 22 июня в Вене в формате Россия — США.
NEWS.ru писал, что продление ДСНВ позволит создать новые меры по контролю над гиперзвуковым оружием. В этом убеждён заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков.
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Комментарии
Политика , Армия , Сергей Рябков , Мария Захарова , МИД , РИА Новости , Китай , США
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