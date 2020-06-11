Россия сообщила об опасных экспериментах в трех странах

Речь идет, в частности, о разработках на базе Центра имени Лугара в Грузии, а также свыше десяти похожих объектов по всей Украине. По словам Лукашевича, участие в строительстве, финансировании и работе этих лабораторий принимали подконтрольные Пентагону американские ведомства: управление по снижению угрозы Минобороны США , Научно-исследовательский институт Уолтера Рида , Медицинский научно-исследовательский институт инфекционных заболеваний Армии США и другие.

Постпред России на заседании совета ОБСЕ обратил внимание на различные утечки в СМИ информации о закрытых экспериментах с такими опасными патогенами, как возбудители чумы и геморрагических лихорадок.

«Особое внимание уделяется исследованиям мутантных форм, модифицированию вирусов и повышению их контагинозности (заразности). Тревогу вызывают сообщения об испытаниях сомнительных препаратов, которые американские военные медики проводили на грузинских подопытных», — рассказал Лукашевич.

Он отметил, что такие действия США ставят под сомнение выполнение условий Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО). Вашингтон, со своей стороны, уверяет в сугубо гуманитарных целях исследований в таких лабораториях, однако не приводит этому никаких доказательств. По мнению постпреда, неподконтрольная местным властям деятельность на территории стран-участниц ОБСЕ снижает безопасность, которая находится в зоне ответственности организации.