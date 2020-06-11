Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Россия засекла опасные эксперименты в лабораториях США на Украине и в Грузии 

Lenta.ru и ещё 3 1 час назад
Россия сообщила об опасных экспериментах в трех странах
Фото: Reuters
Москва озабочена активностью в американских лабораториях «двойного назначения», расположенных на Украине и в Грузии. Под видом борьбы с эпидемией там проводят опасные эксперименты, заявил постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич. Об этом сообщает РИА Новости.
Речь идет, в частности, о разработках на базе Центра имени Лугара в Грузии, а также свыше десяти похожих объектов по всей Украине. По словам Лукашевича, участие в строительстве, финансировании и работе этих лабораторий принимали подконтрольные Пентагону американские ведомства: управление по снижению угрозы Минобороны США, Научно-исследовательский институт Уолтера Рида, Медицинский научно-исследовательский институт инфекционных заболеваний Армии США и другие.
Постпред России на заседании совета ОБСЕ обратил внимание на различные утечки в СМИ информации о закрытых экспериментах с такими опасными патогенами, как возбудители чумы и геморрагических лихорадок.
«Особое внимание уделяется исследованиям мутантных форм, модифицированию вирусов и повышению их контагинозности (заразности). Тревогу вызывают сообщения об испытаниях сомнительных препаратов, которые американские военные медики проводили на грузинских подопытных», — рассказал Лукашевич.
Он отметил, что такие действия США ставят под сомнение выполнение условий Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО). Вашингтон, со своей стороны, уверяет в сугубо гуманитарных целях исследований в таких лабораториях, однако не приводит этому никаких доказательств. По мнению постпреда, неподконтрольная местным властям деятельность на территории стран-участниц ОБСЕ снижает безопасность, которая находится в зоне ответственности организации.
Ранее по поводу деятельности американских лабораторий забеспокоились в Верховной Раде Украины. Депутат от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Ренат Кузьмин уверен, что биолаборатории занимаются разведкой и «деятельностью по созданию бактериологического оружия и тестированию на славянах-украинцах некоторых вредоносных вирусов».
Видео дня. Джигану вернули брови, а Тимати припомнили «Москву»
Последние новости
В России предсказали судьбу наличных денег после пандемии В России предсказали судьбу наличных денег после пандемии Оценено влияние дистанционного обучения на российских студентов Оценено влияние дистанционного обучения на российских студентов Трампу пригрозили военным переворотом в США Трампу пригрозили военным переворотом в США
Комментарии 35
Политика , В мире , Ренат Кузьмин , Александр Лукашевич , Уолтер Рид , Министерство обороны , ОБСЕ , Пентагон , Верховная Рада , Грузия , Москва , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ефремова допрашивали пять часов
Ефремова допрашивали пять часов
Басков шокировал россиян своим внешним видом
Басков шокировал россиян своим внешним видом
Назван срок окончания пандемии коронавируса в России
Назван срок окончания пандемии коронавируса в России
Вторая волна коронавируса оказалась неизбежной
Вторая волна коронавируса оказалась неизбежной
Трампу пригрозили военным переворотом
Трампу пригрозили военным переворотом
Видео
Сопровождение Ту-95МС истребителями США попало на видео
01:38
Сопровождение Ту-95МС истребителями США попало на видео
Армия Войска
Угрожавшие «подкинуть наркоту» росгвардейцы попали на видео
01:04
Угрожавшие «подкинуть наркоту» росгвардейцы попали на видео
Происшествия
Опубликовано видео спецоперации ФСБ против подпольных оружейников
01:22
Опубликовано видео спецоперации ФСБ против подпольных оружейников
Происшествия Криминал
Опубликовано видео разрушения памятников вандалами в США
00:52
Опубликовано видео разрушения памятников вандалами в США
Происшествия В мире
Попытка военных США заблокировать российский патруль попала на видео
00:24
Попытка военных США заблокировать российский патруль попала на видео
Армия В мире
Работа полевого госпиталя в Чите попала на видео
00:54
Работа полевого госпиталя в Чите попала на видео
Общество
Задержание экстремистов в Крыму попало на видео
01:23
Задержание экстремистов в Крыму попало на видео
Происшествия
Крупнейший питомник роз в Европе попал на видео
01:30
Крупнейший питомник роз в Европе попал на видео
Общество
Опубликовано видео лесных пожаров в Калифорнии
01:28
Опубликовано видео лесных пожаров в Калифорнии
Происшествия
Появилось видео стрельбы на детской площадке
01:23
Появилось видео стрельбы на детской площадке
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение