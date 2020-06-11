В Мосгордуме решили проверить доходы Шапошникова

По её словам, группа будет состоять из числа депутатов законодательного собрания столицы. Соответствующее решение было принято 11 июня на заседании комиссии Московской городской думы по контролю за достоверностью сведений о доходах, представляемых депутатами.

Как сообщало ИА REGNUM, в декларации Шапошникова фигурируют доходы почти в 2 млрд рублей в 2019 году. После публикации этой информации ряд депутатов из трёх фракций Мосгордумы выступили с инициативой об отставке его с поста председателя МГД.