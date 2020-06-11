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В Мосгордуме решено проверить миллиардные доходы Шапошникова 

ИА Regnum 1 час назад
В Мосгордуме решили проверить доходы Шапошникова
Фото: РИА Новости
Для проверки доходов председателя Московской городской думы Алексея Шапошникова («Единая Россия») будет создана специальная рабочая группа. Об этом сообщает депутат Мосгордумы Екатерина Енгалычева (КПРФ) в своём телеграм-канале.
По её словам, группа будет состоять из числа депутатов законодательного собрания столицы. Соответствующее решение было принято 11 июня на заседании комиссии Московской городской думы по контролю за достоверностью сведений о доходах, представляемых депутатами.
Как сообщало ИА REGNUM, в декларации Шапошникова фигурируют доходы почти в 2 млрд рублей в 2019 году. После публикации этой информации ряд депутатов из трёх фракций Мосгордумы выступили с инициативой об отставке его с поста председателя МГД.
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Политика , Алексей Шапошников , Мосгордума , Единая Россия
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