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Захарова предложила США при выводе войск из Германии захватить ядерное оружие 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 1 1 час назад
Захарова дала совет США
Фото: ТАСС
Соединенным Штатам в случае вывода войск из Германии следует «захватить» с собой и нестратегическое ядерное оружие, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Она добавила, что предложения американским солдатам «переехать» из Германии в Польшу усложнят и без того непростые отношения России и НАТО, передает РИА «Новости».
Ранее стало известно, что США уведомили Германию о намерении сократить воинский контингент, но окончательного решения нет.
До этого американские СМИ сообщили, что президент США Дональд Трамп приказал к сентябрю вывести из Германии 9,5 тыс. американских военнослужащих. Немецкие СМИ подтвердили эту информацию.
Глава МИД Германии Хайко Маас отметил, что ФРГ «приняла к сведению» эту информацию.
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Политика , Армия , Мария Захарова , Дональд Трамп , МИД , НАТО , РИА Новости , Германия , США
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