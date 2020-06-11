Захарова дала совет США

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Она добавила, что предложения американским солдатам «переехать» из Германии в Польшу усложнят и без того непростые отношения России и НАТО , передает РИА «Новости».

Ранее стало известно, что США уведомили Германию о намерении сократить воинский контингент, но окончательного решения нет.

До этого американские СМИ сообщили, что президент США Дональд Трамп приказал к сентябрю вывести из Германии 9,5 тыс. американских военнослужащих. Немецкие СМИ подтвердили эту информацию.

Глава МИД Германии Хайко Маас отметил, что ФРГ «приняла к сведению» эту информацию.