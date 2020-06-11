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Путин призвал обеспечить безопасность иностранных гостей парада Победы 

RT на русском и ещё 8 2 часа назад
Путин отдал распоряжение по параду Победы
Фото: Reuters
Для иностранных гостей парада Победы в Москве необходимо обеспечить безопасность в условиях распространения коронавирусной инфекции. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин в ходе совещания с Советом безопасности России.
Как отметил глава государства, пандемия внесла существенные коррективы в подготовку торжественного мероприятия, в том числе в организацию работы с зарубежными коллегами, передаёт ТАСС.
«Нам, безусловно, нужно будет обеспечить полную безопасность наших гостей», — сказал Путин.
Ранее в МИД России заявляли, что российская сторона ожидает президента Белоруссии Александра Лукашенко на параде Победы в Москве 24 июня.
Кроме того, как ожидается, парад посетят премьер-министр Армении Никол Пашинян, сербский лидер Александр Вучич, а также президенты Казахстана и Молдавии Касым-Жомарт Токаев и Игорь Додон.
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Политика , Кавказ , СНГ , Игорь Додон , Никол Пашинян , Александр Лукашенко , Владимир Путин , Александр Вучич , МИД , Совет безопасности РФ , ИТАР-ТАСС , Москва
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