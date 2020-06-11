Шойгу доложил Путину о готовности к параду Победы

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу в ходе совещания в формате видеоконференции, в котором участвовал президент России Владимир Путин, сообщил, что военнослужащие и техника готовы к параду Победы 24 июня в Москве. Трансляция совещания велась на телеканале "Россия 24".
Шойгу отметил, что к проведению этого мероприятия "все, безусловно, готово.
По словам министра обороны, перед парадом уже состоялись три репетиции.
В связи с пандемией коронавируса традиционный парад Победы, проходящий 9 мая, был отменен. Путин объявил о переносе торжества на 24 июня.