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Шойгу доложил Путину о готовности к проведению парада Победы 

Газета.Ru и ещё 17 1 час назад
Шойгу доложил Путину о готовности к параду Победы
Фото: ТАСС
Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу в ходе совещания в формате видеоконференции, в котором участвовал президент России Владимир Путин, сообщил, что военнослужащие и техника готовы к параду Победы 24 июня в Москве. Трансляция совещания велась на телеканале "Россия 24".
Шойгу отметил, что к проведению этого мероприятия "все, безусловно, готово.
По словам министра обороны, перед парадом уже состоялись три репетиции.
В связи с пандемией коронавируса традиционный парад Победы, проходящий 9 мая, был отменен. Путин объявил о переносе торжества на 24 июня.
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Политика , Сергей Шойгу , Владимир Путин , Министерство обороны
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