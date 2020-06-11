Шойгу доложил Путину о готовности к параду Победы

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Шойгу отметил, что к проведению этого мероприятия "все, безусловно, готово.

По словам министра обороны, перед парадом уже состоялись три репетиции.

В связи с пандемией коронавируса традиционный парад Победы, проходящий 9 мая, был отменен. Путин объявил о переносе торжества на 24 июня.