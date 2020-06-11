Путину понравились планы по заводу кошерной продукции

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Президент России Владимир Путин заинтересовался планами Пензенской области открыть завод по производству кошерной продукции. Глава государства также пообещал побывать в регионе.

Во время беседы в режиме видеоконференции с губернатором Пензенской области Иваном Белозерцевым Путин, просматривая бумаги с материалами о развитии региона, обратил внимание на инвестиционные проекты.

"Смотрю, у вас завод планируется по производству кошерной продукции. Это кто у вас кошерную продукцию собирается производить?" — с улыбкой поинтересовался президент.

Он предположил, что продукцию предполагается поставлять на экспорт.

"Так точно, компания "Дамате", — сообщил губернатор, который в докладе о состоянии дел в Пензенской области отмечал развитие этого крупнейшего производителя индейки в РФ.

"Я посмотрел, там 400 рабочих мест новых создается, инвестиции приличные — свыше 2 млрд рублей. Здорово! Это очень хорошо!" — оценил глава государства.

Белозерцев воспользовался случаем, чтобы пригласить Путина в Пензенскую область.