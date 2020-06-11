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Путину понравились планы открыть завод кошерной продукции в Пензенской области 

ТАСС и ещё 1 1 час назад
Путину понравились планы по заводу кошерной продукции
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин заинтересовался планами Пензенской области открыть завод по производству кошерной продукции. Глава государства также пообещал побывать в регионе.
Во время беседы в режиме видеоконференции с губернатором Пензенской области Иваном Белозерцевым Путин, просматривая бумаги с материалами о развитии региона, обратил внимание на инвестиционные проекты.
"Смотрю, у вас завод планируется по производству кошерной продукции. Это кто у вас кошерную продукцию собирается производить?" — с улыбкой поинтересовался президент.
Он предположил, что продукцию предполагается поставлять на экспорт.
"Так точно, компания "Дамате", — сообщил губернатор, который в докладе о состоянии дел в Пензенской области отмечал развитие этого крупнейшего производителя индейки в РФ.
"Я посмотрел, там 400 рабочих мест новых создается, инвестиции приличные — свыше 2 млрд рублей. Здорово! Это очень хорошо!" — оценил глава государства.
Белозерцев воспользовался случаем, чтобы пригласить Путина в Пензенскую область.
"Спасибо за приглашение, обязательно постараюсь", — заверил президент.
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Комментарии 4
Политика , Владимир Путин , Иван Белозерцев , Пензенская Область
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