В РФ объяснили отказ пригласить Зеленского на парад Победы

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Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия не отправляла Зеленскому приглашение на парад Победы. По его словам, Украина де-факто и де-юре не является членом СНГ и ни разу не демонстрировала желание разделить радость от праздника Победы в Великой Отечественной войне.

Пушков отметил, что ни одного основания приглашать Зеленского на парад Победы не было.

"Более того: приглашение было бы на 100% отклонено, но стало бы объектом пропагандистских манипуляций и дало бы шанс Зеленскому показать отсутствующий у него политический вес", — написал сенатор.