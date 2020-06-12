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Пушков объяснил, почему Зеленского не пригласили на парад Победы 

РИА Новости и ещё 12 18 минут назад
В РФ объяснили отказ пригласить Зеленского на парад Победы
Фото: globallookpress.com
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter решение не приглашать президента Украины Владимира Зеленского на парад Победы в Москве.
Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия не отправляла Зеленскому приглашение на парад Победы. По его словам, Украина де-факто и де-юре не является членом СНГ и ни разу не демонстрировала желание разделить радость от праздника Победы в Великой Отечественной войне.
Пушков отметил, что ни одного основания приглашать Зеленского на парад Победы не было.
"Более того: приглашение было бы на 100% отклонено, но стало бы объектом пропагандистских манипуляций и дало бы шанс Зеленскому показать отсутствующий у него политический вес", — написал сенатор.
Владимир Путин из-за ситуации с распространением коронавируса отложил проведение парада в честь 75-летия Победы. Девятого мая в российских городах прошли авиапарады и праздничные салюты. Позже президент поручил Минобороны начать подготовку к параду 24 июня.
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Политика , В мире , Конфликты , Украина , Песков прокомментиорвал , Дмитрий Песков , Владимир Зеленский , Алексей Пушков , Владимир Путин , Министерство обороны , Москва
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