Пушков поддержал решение не приглашать Зеленского на парад Победы в Москве. Свое мнение сенатор высказал в Твиттере.
Ранее ситуацию прокомментировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он объяснил, что Украина де-факто и де-юре не является членом СНГ, а также не сделала ничего, что бы показало важность для нее этого праздника, сообщает РИА Новости.
«Не было ни одного основания приглашать Зеленского на Парад Победы. Были все основания этого не делать. Более того: приглашение было бы на 100% отклонено, но стало бы объектом пропагандистских манипуляций и дало бы шанс Зеленскому показать отсутствующий у него политический вес», — уверен Алексей Пушков.
Как ранее писал «Рамблер», сенатор Алексей Пушков оценил признание России врагом в оборонной стратегии Румынии.
Он написал в Twitter, что Румыния вслед за США повторяет ложные «банальности» об «агрессивности» России.