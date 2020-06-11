Лавров отправится в Минск

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"Планируется обсудить всю широкую повестку двусторонних отношений и вопросы взаимодействия в многостороннем формате", — пояснил он.

Между тем

Глава МИД РФ Сергей Лавров 10 июня обсудил с министром иностранных дел Беларуси Владимиром Макеем взаимодействие по Программе согласованных действий в области внешней политики, говорится в сообщении МИД России.

"Стороны обсудили текущие вопросы взаимодействия в рамках реализации Программы согласованных действий в области внешней политики на 2020-2021 годы, включая подготовку предстоящих российско-белорусских контактов", — сообщили в министерстве.

Со своей стороны пресс-служба белорусского МИД сообщила, что телефонный разговор состоялся по инициативе российской стороны.