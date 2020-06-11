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В Кремле заговорили о новом обращение Путина к нации 

Алиса Селезнёва и ещё 1 11 минут назад
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин может обратиться к россиянам по поводу поправок к Конституции, если посчитает необходимым. Об этом пишет ТАСС.
«Если президент посчитает необходимым обратиться к гражданам до или после голосования, он это сделает», — пояснил Песков.
Он также пообещал проинформировать, когда глава государства примет такое решение.
Как сообщал «Рамблер», президент России предложил внести поправки в Конституцию в своем послании Федеральному собранию. Всероссийское голосование должно было состояться 22 апреля, однако было перенесено на 1 июля из-за пандемии коронавируса.
Политика , Видео , Дмитрий Песков , Владимир Путин , ИТАР-ТАСС
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