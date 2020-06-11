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Яровая назвала агрессивными и необоснованными предложенные в США санкции против России 

ТАСС и ещё 2 30 минут назад
Яровая назвала агрессивными предложенные в США санкции
Фото: Анна Исакова/пресс-служба Госдумы РФ/ТАСС
Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая ("Единая Россия") считает агрессивными и необоснованными идею республиканцев Палаты представителей Конгресса США ввести жесткий пакет антироссийских санкций, направленный в том числе на признание РФ "государством — спонсором терроризма".
"Агрессивные и необоснованные предложения Конгресса США в международной политике очень напоминают преступное поведение полицейского Дерека Шовина (обвиняемый в убийстве афроамериканца Джорджа Флойда — прим. ТАСС). Если конгрессмены решили соперничать с ним в проявлении неадекватности, то им нужно более внимательно оценить последствия, к которым приводит подобное безумство", — приводит слова Яровой ее пресс-служба в четверг.
Вице-спикер Госдумы также подчеркнула, что Россия всегда боролась с терроризмом и в этом вопросе "будет непримирима, действуя в защиту мира и безопасности".
"Предложение нашей страны о создании широкой антитеррористической коалиции США не только всегда игнорировали, но и действовали в нарушение международных норм. А теперь еще и пытаются продолжить откровенное вредительство, делая лживые заявления против России", — отметила Яровая.
Республиканцы предложили в среду ввести против России, Ирана и Китая такие жесткие санкции, которые, по их версии, никогда не предлагались ранее американским законодательным органом. Об этом говорится в 120-страничном докладе "Укрепление Америки и противодействие глобальным угрозам", опубликованном Республиканским исследовательским комитетом, в который входят около 150 конгрессменов. Пакет антироссийских санкций может включать ограничения в отношении российских нефтегазовых проектов и суверенного долга, "подконтрольных России лиц" в других странах и признание РФ "государством — спонсором терроризма". Предложенные в документе инициативы носят рекомендательный характер и не являются внесенным в Конгресс законопроектом.
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Комментарии
Политика , Ирина Яровая , Единая Россия , Госдума , Конгресс США , ИТАР-ТАСС , США
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