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Россия может выкупить памятник Коневу 

Артём Кульша и ещё 9 22 минуты назад
Россия может выкупить памятник маршалу Советского Союза Ивану Коневу у Чехии. Об этом, как сообщают «Известия», заявил первый заместитель министра иностранных дел России Владимир Титов.
В апреле, как сообщал «Рамблер», памятник Коневу в Праге был демонтирован и передан в музей по решению властей района Прага 6. Сегодня Титов, который курирует в Министерстве иностранных дел (МИД) России отношения с европейскими странами и административные вопросы, рассказал, что в качестве крайней меры ведомство рассматривает выкуп памятника Коневу.
Он назвал демонтаж памятника и его передачу в несуществующий музей глумлением над памятью об освободителях Праги и нарушением 21-й статьи Договора о дружественных отношениях и сотрудничестве между Российской Федерацией и Чешской республикой. В ней сказано, что стороны обязуются обеспечивать сохранение воинских памятников, уход за ними и доступ к ним.
9 апреля министр обороны России Сергей Шойгу попросил министра обороны Чехии Лубомира Метнара передать памятник Коневу России. 15 мая министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что памятник Коневу должен быть восстановлен на прежнем месте.
Комментарии 29
Политика , Видео , Другое , Сергей Шойгу , Владимир Титов , Иван Конев , Сергей Лавров , МИД , Чехия
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