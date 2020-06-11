Он назвал демонтаж памятника и его передачу в несуществующий музей глумлением над памятью об освободителях Праги и нарушением 21-й статьи Договора о дружественных отношениях и сотрудничестве между Российской Федерацией и Чешской республикой. В ней сказано, что стороны обязуются обеспечивать сохранение воинских памятников, уход за ними и доступ к ним.