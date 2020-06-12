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Аксенов назвал важную для Крыма поправку в Конституцию 

РИА Новости и ещё 5 52 минуты назад
Названа важная для Крыма поправка в Конституцию
Фото: РИА Новости
Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что поправки в Конституцию РФ, гарантирующие защиту суверенитета и территориальной целостности страны, определяют принципиальную важность, с учетом спекуляций на теме российского статуса полуострова.
"Поправки к Основному закону Российской Федерации гарантируют защиту суверенитета и территориальной целостности страны. Действия, направленные на отчуждение части территории России, а также призывы к ним не допускаются. Крым в результате свободного волеизъявления навсегда стал частью России, любые спекуляции на этой почве лишены всякого смысла. Данный пункт поправок определяет принципиальную важность неделимости территории нашего государства", — говорится в поздравлении Аксенова по случаю Дня России.
По его словам, крымчане на протяжении многих лет были оторваны от исторической Родины и болезненно переживали этот вынужденный разрыв.
"К сегодняшнему празднику мы относимся с особым радостным чувством. Каждый из нас ощущает живую связь своей личной судьбы и судьбы родной страны… Мы вместе строим новый российский Крым и с оптимизмом смотрим в будущее", — отметил Аксенов.
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Комментарии
Политика , Выборы на Украине , Конституция РФ , Крым наш , Поправки в Конституцию , Сергей Аксенов , Республика Крым
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