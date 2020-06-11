Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Сенатор рассказал об «обострении санкционной лихорадки» США 

РИА Новости 46 минут назад
Сенатор рассказал об «обострении санкционной лихорадки»
Фото: Р-Спорт
Санкционная лихорадка в США в отношении России в ближайшее время не утихнет, поэтому российскую экономику следует выстраивать, исходя из этого знания, считает член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов.
Рабочая группа крупнейшего объединения внутри республиканской фракции в палате представителей Конгресса США распространила в среду доклад, в котором рекомендует ужесточить санкции в отношении России. Доклад подготовлен рабочей группой Республиканского исследовательского комитета — объединения, в которое входят около 150 членов палаты представителей.
"Гадать, пройдёт ли эта инициатива в Конгрессе или нет, не имеет смысла. Не эта, так следующая. Санкционная лихорадка будет периодически вспыхивать и обостряться, и в ближайшее время не затихнет. Поэтому надо не американских конгрессменов лечить, а заниматься собственной страной, её экономикой вопреки санкциям", — заявил Морозов РИА Новости.
Сенатор отметил, что в США уже давно борьба с Россией не привязана ни к поводам, ни к конкретным событиям.
"Мотивация очень откровенная: "подрываем мировой порядок". А это, по мысли американских политиков, тождественно самому факту существования России на политической карте мира", — сказал Морозов.
Видео дня. Джигану вернули брови, а Тимати припомнили «Москву»
Последние новости
Умер писатель-сатирик Анатолий Трушкин Умер писатель-сатирик Анатолий Трушкин На Украине возбудили дело против Порошенко На Украине возбудили дело против Порошенко В семье погибшего в аварии с Ефремовым произошла еще одна трагедия В семье погибшего в аварии с Ефремовым произошла еще одна трагедия
Комментарии 1
Политика , Олег Морозов , Совет Федерации , Конгресс США , РИА Новости , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Собчак выступила в защиту Ефремова
Собчак выступила в защиту Ефремова
Охлобыстин высказался о пьяном ДТП с Ефремовым
Охлобыстин высказался о пьяном ДТП с Ефремовым
Панкратов-Черный назвал причастных к ДТП с Ефремовым
Панкратов-Черный назвал причастных к ДТП с Ефремовым
Жена Ефремова рассказала о страшных собутыльниках актера
Жена Ефремова рассказала о страшных собутыльниках актера
Михалков отреагировал на ДТП с Ефремовым
Михалков отреагировал на ДТП с Ефремовым
Видео
Опубликовано видео разрушения памятников вандалами в США
00:52
Опубликовано видео разрушения памятников вандалами в США
Происшествия В мире
Попытка военных США заблокировать российский патруль попала на видео
00:24
Попытка военных США заблокировать российский патруль попала на видео
Армия В мире
Работа полевого госпиталя в Чите попала на видео
00:54
Работа полевого госпиталя в Чите попала на видео
Общество
Задержание экстремистов в Крыму попало на видео
01:23
Задержание экстремистов в Крыму попало на видео
Происшествия
Крупнейший питомник роз в Европе попал на видео
01:30
Крупнейший питомник роз в Европе попал на видео
Общество
Опубликовано видео лесных пожаров в Калифорнии
01:28
Опубликовано видео лесных пожаров в Калифорнии
Происшествия
Появилось видео стрельбы на детской площадке
01:23
Появилось видео стрельбы на детской площадке
Происшествия
В попытке суицида Ефремова засомневались
00:12
В попытке суицида Ефремова засомневались
Происшествия
«Это нечто!»: Маск о статье Рогозина
02:19
«Это нечто!»: Маск о статье Рогозина
Наука и техника
Опубликовано видео пожара в жилом доме в Москве
00:33
Опубликовано видео пожара в жилом доме в Москве
Происшествия Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение