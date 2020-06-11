Глава Россотрудничества покинула свой пост 

Замглавы ведомства Михаил Брюханов сообщил РИА Новости, что накануне у Элеоноры Митрофановой был последний рабочий день.
Брюханов отметил, что указа о её освобождении от должности пока нет, однако полномочия она уже не исполняет.
По приказу министра иностранных дел Россотрудничеством временно руководит Павел Шевцов.
Ранее Митрофанова рассказала, что после ухода с должности станет послом по особым поручениям в МИДе. По её словам, пост главы Россотрудничества займёт член комитета Госдумы по международным делам Евгений Примаков. Однако сам депутат не подтвердил эту информацию.