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В Крыму прокомментировали слова Зеленского о «стыде» россиян 

РИА Новости 1 час назад
В РФ отреагировали на слова Зеленского о «стыде» россиян
Фото: РИА Новости
К украинскому лидеру Владимиру Зеленскому рано или поздно придет чувство раскаяния за ложь и негативное отношение к крымчанам, считает вице-премьер крымского правительства — постоянный представитель Республики Крым при президенте России Георгий Мурадов.
Ранее Зеленский заявил в интервью "Украинской правде", что Крым вернется под контроль Киева, а российскому народу через несколько лет станет стыдно. Как полагает украинский президент, без возвращения полуострова у будущих поколений россиян и украинцев не будет возможности открыто, дружески общаться.
"Должно прийти раскаяние. Раскаяние за ложь и клевету в адрес Крыма и крымчан, за бесконечные блокады (водную, энергетическую, транспортную, продовольственную), нацеленные на создание гуманитарной катастрофы, за разрыв крайне выгодных для Украины экономических связей с Россией, без которых она и выжить-то не может, за попытки уничтожения в сознании украинцев нашей общей исторической памяти и погружение украинского народа во мрак полунацистского угара", — сказал Мурадов РИА Новости.
По его словам, это Зеленскому стоит стыдиться за то, что он принял эстафету национализма из рук организаторов переворота 2014 года, приведшего к распаду украинской государственности.
"Стыдиться надо и за десятилетия унижения русскоязычного и крымско-татарского населения полуострова, чьи языковые, образовательные и иные права на самостоятельное развитие грубо попирались, за угрозу майдановско-бандеровских властей Киева развязать войну и этническую чистку в Крыму, что и стало причиной обращения к тому времени уже независимой Республики Крым к России с просьбой о возвращении в лоно своей исторической Родины", — отметил Мурадов.
По его словам, крымчане, вернувшись на историческую родину в Россию, готовы показать дорогу украинскому народу, сбитому с толку "лживыми посулами их закордонных недоброжелателей".
"А что касается России и ее многонационального народа, то у нее в формирующемся посткризисном мире открываются безграничные новые возможности, и она может только гордиться тем, что спасла Крым от разрушения, а его народ — от неминуемых жертв", — подчеркнул постпред.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором около 96% избирателей на полуострове выступили за вхождение в состав России. Власти полуострова провели референдум после госпереворота на Украине в феврале того же года. Руководство России неоднократно заявляло, что жители полуострова демократическим путем, в полном соответствии с международным право
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Политика , Георгий Мурадов , Владимир Зеленский , РИА Новости , Украинская правда , Киев , Республика Крым
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