На днях, как сообщал «Рамблер», Зеленский заявил, что через несколько лет народ России почувствует стыд из-за присоединения Крыма в 2014 году. Также он выразил уверенность, что однажды Крым вновь станет частью Украины, а без его возврата между российским и украинским народами невозможно единение и нормальное, откровенное, дружеское общение.

По мнению Мурадова, стыдиться следует Зеленскому — того, что принял эстафету национализма от своего предшественника Петра Порошенко , за унижение русскоязычного и крымско-татарского населения Крыма на протяжении десятилетий, за угрозу развязать на полуострове войну и этническую чистку.

«Должно прийти раскаяние», — убежден он.

Мурадов уверен, что рано или поздно Зеленский раскается за ложь и клевету в адрес Крыма, его блокады, разрыв экономических связей с Россией и погружение украинцев во мрак полунацистского угара.