Президент Украины Владимир Зеленский должен раскаяться за блокады Крыма и ложь и клевету в его адрес. Об этом вице-премьер правительства Крыма Георгий Мурадов заявил РИА Новости.
На днях, как сообщал «Рамблер», Зеленский заявил, что через несколько лет народ России почувствует стыд из-за присоединения Крыма в 2014 году. Также он выразил уверенность, что однажды Крым вновь станет частью Украины, а без его возврата между российским и украинским народами невозможно единение и нормальное, откровенное, дружеское общение.
По мнению Мурадова, стыдиться следует Зеленскому — того, что принял эстафету национализма от своего предшественника Петра Порошенко, за унижение русскоязычного и крымско-татарского населения Крыма на протяжении десятилетий, за угрозу развязать на полуострове войну и этническую чистку.
«Должно прийти раскаяние», — убежден он.
Мурадов уверен, что рано или поздно Зеленский раскается за ложь и клевету в адрес Крыма, его блокады, разрыв экономических связей с Россией и погружение украинцев во мрак полунацистского угара.