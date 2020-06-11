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Косачев оценил предложение американских конгрессменов ввести санкции против России 

Парламентская газета 1 час назад
Косачев оценил предложение ввести санкции против РФ
Фото: ТИМУР ХАНОВ / ПГ
Высказанное американскими конгрессменами предложение ввести новые санкции против России — очередная попытка надавить на президента США Дональда Трампа и его окружение, заявил RT председатель Комитета Совета Федерации по международной политике Константин Косачев.
Ранее республиканцы палаты представителей в конгрессе США предложили ввести в отношении России «самые жёсткие санкции, которые когда-либо принимались». Об этом сообщает Washington Examiner со ссылкой на доклад «Укрепление Америки и противодействие глобальным угрозам».
«В опубликованном документе собраны все возможные бредовые интерпретации поведения России в международных отношениях. Подавляющее большинство ссылок в этом докладе просто не выдерживают критики в силу заведомой предвзятости этих интерпретаций», — констатировал Косачев.
По мнению сенатора, на данном этапе доклад «предназначен больше для внутреннего потребления».
«Это попытка давления на Трампа и его окружение со стороны наиболее консервативной и наиболее агрессивной части Республиканской партии, кто считает, что Трамп в своей президентской политике недостаточно радикален по отношению к той же России, Китаю и в целом к окружающему миру…» — пояснил он.
Косачев выразил надежду, что у администрации американского президента «хватит понимания современных реалий, здравого смысла и чувства ответственности за происходящее в мире для того, чтобы не поддаваться этому нажиму и не идти на поводу у авторов доклада».
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