Эстония выразила протест России

МИД Эстонии 10 июня вызвал посла РФ Таллине и вручил ему ноту протеста в связи с нарушением российским самолетом воздушного пространства страны.

В пресс-службе Главного штаба Сил обороны республики заявили, что самолет TU 204-300 якобы нарушил воздушное пространство Эстонии близ острова Вайндлоо (Vaindloo) и пробыл там около одной минуты. При этом транспондер самолета был включен, однако отсутствовал план полета, а пилоты не реагировали на вызовы диспетчеров.

Ранее сообщалось, что два американских разведывательных самолета 10 июня совершили продолжительные полеты вблизи границ России на Черном море.