Путин поддержал решение Дрозденко баллотироваться

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"Конечно, Александр Юрьевич, у вас есть моральное право претендовать на новый срок работы во главе Ленинградской области", — сказал Путин.

Президент также пожелал успехов губернатору и отметил, что в регионе "в целом неплохо" в вопросах безработицы и роста населения.

Губернаторские выборы в Ленинградской области пройдут в сентябре 2020 года.