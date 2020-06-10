Путин поддержал решение Дрозденко баллотироваться

Президент РФ Владимир Путин заявил, что поддерживает решение главы Ленинградской области Александра Дрозденко баллотироваться на очередной губернаторский срок, передает РИА "Новости".
"Конечно, Александр Юрьевич, у вас есть моральное право претендовать на новый срок работы во главе Ленинградской области", — сказал Путин.
Президент также пожелал успехов губернатору и отметил, что в регионе "в целом неплохо" в вопросах безработицы и роста населения.
Губернаторские выборы в Ленинградской области пройдут в сентябре 2020 года.