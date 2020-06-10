«Стыдно должно быть Украине»

Ранее Зеленский заявил в интервью изданию "Украинская правда", что Крым вернется под контроль Киева, по его мнению, российскому народу через несколько лет станет стыдно. Как отметил украинский президент, без возвращения Крыма у будущих поколений россиян и украинцев не будет возможности открыто, дружески общаться.

"Если политика агрессии и ненависти не прекратится в настоящем времени, то в будущем стыдно будет всем и особенно киевским властям, лишившим миллионы крымчан права на чистую и питьевую воду", — сказала РИА Новости Поклонская.

"Будущее России и Украины должно быть прекрасным, и народы наших стран должны жить и строить будущее на принципах уважения и дружбы", — подчеркнула Поклонская.

Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке.