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Поклонская о словах Зеленского по Крыму: стыдно должно быть Украине 

РИА Новости 57 минут назад
«Стыдно должно быть Украине»
Фото: РИА Новости
Зампред комитета Госдумы РФ по международным делам Наталья Поклонская прокомментировала заявление украинского президента Владимира Зеленского по Крыму, отметив, что стыдно должно быть киевским властям, которые продолжают политику агрессии и ненависти в отношении крымчан.
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Ранее Зеленский заявил в интервью изданию "Украинская правда", что Крым вернется под контроль Киева, по его мнению, российскому народу через несколько лет станет стыдно. Как отметил украинский президент, без возвращения Крыма у будущих поколений россиян и украинцев не будет возможности открыто, дружески общаться.
"Если политика агрессии и ненависти не прекратится в настоящем времени, то в будущем стыдно будет всем и особенно киевским властям, лишившим миллионы крымчан права на чистую и питьевую воду", — сказала РИА Новости Поклонская.
"Будущее России и Украины должно быть прекрасным, и народы наших стран должны жить и строить будущее на принципах уважения и дружбы", — подчеркнула Поклонская.
Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке.
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Политика , Владимир Зеленский , Наталья Поклонская , Комитет госдумы по международным делам , РИА Новости , Украинская правда , Республика Крым
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