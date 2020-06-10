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Воробьев попросил Путина помочь перейти на цифровой формат оказания услуг 

РИА Новости и ещё 1 1 час назад
Воробьев обратился с просьбой к Путину
Фото: ТАСС
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев попросил президента РФ Владимира Путина помочь региону перейти от оказания услуг на бумажном носителе к цифровому формату.
"Дальнейшая цифровизация всех государственных и муниципальных услуг — у нас где-то 450 услуг в Московской области оказывается, — до сих пор 50 из них на бумаге.
Все это можно делать спокойно, оптимизировав все эти требования в законах и подзаконных актах.
Большая просьба, чтобы мы в рамках рабочей группы Госсовета, смогли как можно быстрее уйти от бумажных аналогов и полностью перейти в "цифру", — сказал Воробьев в ходе совещания по связи и IT-индустрии, которое транслировал телеканал "Россия 24".
По его словам, чтобы сегодня жителю получить, например, инвалидную коляску, необходимо сдать около шести документов, "это можно все делать автоматически".
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Политика , Интернет , Наука и техника , Андрей Воробьев , Владимир Путин , Московская область
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