Воробьев обратился с просьбой к Путину

"Дальнейшая цифровизация всех государственных и муниципальных услуг — у нас где-то 450 услуг в Московской области оказывается, — до сих пор 50 из них на бумаге.

Все это можно делать спокойно, оптимизировав все эти требования в законах и подзаконных актах.

Большая просьба, чтобы мы в рамках рабочей группы Госсовета, смогли как можно быстрее уйти от бумажных аналогов и полностью перейти в "цифру", — сказал Воробьев в ходе совещания по связи и IT-индустрии, которое транслировал телеканал "Россия 24".

По его словам, чтобы сегодня жителю получить, например, инвалидную коляску, необходимо сдать около шести документов, "это можно все делать автоматически".