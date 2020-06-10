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Путин придумал на секунду новое ведомство 

Lenta.ru 41 минуту назад
Путин придумал на секунду новое ведомство
Фото: Lenta.ru
Президент России Владимир Путин в ходе совещания по связи и IT-индустрии оговорился и придумал на секунду новое ведомство — Минэкономсвязи. На это обратили внимание журналисты кремлевского пула РИА Новости в своем Telegram-канале.
«По оценке Минэкономсвязи в 2020 году расходы хозяйствующих субъектов на информационно-коммуникационные технологии сократятся в среднем на 20 процентов», — сказал Путин.
Глава государства призвал заместить возможное выпадающее финансирование за счет государственных заказов, либо за счет крупных компаний с государственным участием.
В мае 2000 года в России было образовано Министерство экономического развития и торговли (МЭРТ). В 2008 году регулирование вопросов торговли передали в Министерство промышленности и торговли, а МЭРТ переименовали в Минэкономразвития.
Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций до мая 2018 года носило название Министерство связи и массовых коммуникаций.
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Политика , Владимир Путин , Минпромторг , Минкомсвязи РФ , Минэкономразвития , РИА Новости
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