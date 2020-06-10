Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Крымские санкции: Евросоюз продлит ограничения против России 

Газета.Ru и ещё 2 1 час назад
Крымские санкции: ЕС продлит ограничения против РФ
Фото: Газета.Ru
Постоянные представители 27 стран ЕС согласовали продление антироссийских санкций по Крыму, сообщают источники. По этим данным, официально решение будет утверждено на следующей неделе. Таким образом ограничительные меры против России из-за Крыма будут продлены еще на год.
Послы 27 стран-членов Евросоюза поддержали очередное продление санкций против России, речь идет об ограничительных мерах по Крыму, который Запад отказывается признавать в качестве российского региона. Как передает ТАСС со ссылкой на источник в Совете ЕС, санкции будут продлены до 23 июня 2021 года.
Формально данное решение будет утверждено на следующей неделе, указывает источник агентства, и вступит в силу вместе с опубликованием в Официальном журнале Евросоюза.
ЕС уже шестой год последовательно продлевает санкции против России, введенные из-за событий на Украине. Ограничительные меры по Крыму и Севастополю предусматривают запрет на импорт и экспорт крымских товаров вместе с отказом от любых европейских инвестиций в российский регион.
Речь идет о финансировании бизнеса на полуострове, покупки недвижимости и предоставления туристических услуг для европейцев. Кроме того, суда стран ЕС не могут заходит в порты Крыма, а самолеты садиться в аэропортах — в порядке исключения указанные действия разрешаются в экстренных ситуациях.
Главной причиной для появления ограничений стал переход полуострова под юрисдикцию России в марте 2014 года. Несмотря на то, что Крым вошел в состав РФ путем референдума, проведенного в соответствии со всеми международными нормами, страны Запада не признают его итогов, проявляя солидарность с Украиной — с точки зрения Киева, полуостров якобы остается его, но временно оккупированной территорией.
При этом для Москвы вопрос принадлежности Крыма уже закрыт, никаких переговоров и обсуждений о его «возвращении» российские власти вести не собираются. Как признавал украинский лидер Владимир Зеленский, он пытался поднять эту тему в беседе с президентом России Владимиром Путиным, однако тот отказался от любых обсуждений.
«Когда у меня была первая встреча в Нормандии с [канцлером Германии] Ангелой Меркель, мы с ней поднимали этот вопрос, и с президентом Французской Республики [Эммануэлем Макроном], и, честно говоря, я сказал это Путину. Я чувствую, что Россия не хочет, конечно, оговаривать этот вопрос», — сетовал президент Украины.
При этом Зеленский также отмечал, что говорит о Крыме со всеми европейскими лидерами, и они якобы согласны не снимать санкции с России без «возвращения» полуострова Украине. Однако украинский лидер подтверждал, что большинство западных стран увязывает ограничительные меры больше с конфликтом в Донбассе, чем с Крымом.
Санкции по ситуации на юго-востоке Украины Евросоюз ввел против России вместе с «крымскими» в 2014 году, хотя Москва не раз опровергала свою причастность к конфликту. Данные меры предусматривают ограничения в визовой сфере и экономические санкции в отношении российских госкомпаний и целых секторов экономики. В отличии от мер по Крыму, они продлеваются раз в полгода.
Ограничения в целом затронули торговый, финансовый и военный аспекты, а также стороны приостановили переговоры по соглашению о сотрудничестве и безвизовым режиме. В ответ Россия ввела запреты на ряд продовольственных товаров из Европы.
Стоит отметить, что Украина фактически выступает главным препятствием на пути снятия антироссийских санкций, поскольку разрешение ситуации в Донбассе, в первую очередь, зависит от Киева.
Однако вместо выполнения своих обязательств по урегулированию ситуации в рамках минских соглашений, украинская сторона лишь затягивает мирный процесс.
Так, Киев никак не может согласовать с самопровозглашенными ДНР и ЛНР новые точки разведения сил на линии разграничения, добиться полного соблюдения режима прекращения огня и перейти к прямому диалогу с республиками Донбасса.
Кроме того, в Киеве последовательно заявляют о несостоятельности минских договоренностей, пытаются изменить пункты соглашений, а также подключить к переговорному процессу других международных игроков, в особенности США.
В то же время, в ЕС нарастает недовольство представителей бизнеса, которые терпят убытки от санкционной политики Брюсселя в отношении Москвы. В частности, противников ограничительных мер достаточно много в Германии, которая теряет почти $670 млн каждый месяц из-за санкций против России.
Наличие проблемы отмечает и канцлер ФРГ Ангела Меркель — по ее словам, ограничения стали негативным фактором во время пандемии коронавируса COVID-19. Однако германский лидер выступает за разрешение конфликтов для устранения санкций, не поддерживая требования об их снятии до этого.
Видео дня. Вонь и тараканы: соседка с крысами изводит весь дом
Газета.Ru: последние новости
Путин и Меркель провели телефонный разговор Путин и Меркель провели телефонный разговор 30 лет назад армия СССР подавила резню в Оше 30 лет назад армия СССР подавила резню в Оше Число выявленных случаев коронавируса в России превысило 476 тыс. человек Число выявленных случаев коронавируса в России превысило 476 тыс. человек
Комментарии
Политика , В мире , Европа , Украина , Ангела Меркель , Владимир Зеленский , Владимир Путин , Эммануэль Макрон , ЕС , Совет Европы , ИТАР-ТАСС , Республика Крым , Севастополь
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Жена Ефремова рассказала о страшных собутыльниках актера
Жена Ефремова рассказала о страшных собутыльниках актера
Охлобыстин высказался о пьяном ДТП с Ефремовым
Охлобыстин высказался о пьяном ДТП с Ефремовым
Михалков отреагировал на ДТП с Ефремовым
Михалков отреагировал на ДТП с Ефремовым
Стриженова вышла замуж и намекнула на пополнение
Стриженова вышла замуж и намекнула на пополнение
Собчак выступила в защиту Ефремова
Собчак выступила в защиту Ефремова
Новости партнеров
Видео
Опубликовано видео пожара в жилом доме в Москве
00:33
Опубликовано видео пожара в жилом доме в Москве
Происшествия Новости Москвы
Задержание россиянок в бикини полицейскими попало на видео
05:48
Задержание россиянок в бикини полицейскими попало на видео
Происшествия
Опубликовано видео задержания вора в законе Васи Бандита
00:56
Опубликовано видео задержания вора в законе Васи Бандита
Происшествия Криминал
Опубликовано видео с места обрушения жилого дома в Одессе
00:19
Опубликовано видео с места обрушения жилого дома в Одессе
Происшествия В мире
Путин разобрал бумаги во время совещания
00:12
Путин разобрал бумаги во время совещания
Политика
Опубликовано видео сильнейшего ливня с градом в Петербурге
00:42
Опубликовано видео сильнейшего ливня с градом в Петербурге
Общество Погода
ФСБ ликвидировала подпольную оружейную мастерскую
00:26
ФСБ ликвидировала подпольную оружейную мастерскую
Происшествия
Мужчина лег в чашу Вечного огня и попал на видео
00:45
Мужчина лег в чашу Вечного огня и попал на видео
Происшествия
Реакция на отмену самоизоляции попала на видео
01:35
Реакция на отмену самоизоляции попала на видео
Общество
Опубликовано видео воздушной дозаправки Ту-160
01:28
Опубликовано видео воздушной дозаправки Ту-160
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение