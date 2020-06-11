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ЦИК принял более 500 тыс. заявок на участие в онлайн-голосовании по конституции 

ТАСС и ещё 25 2 часа назад
ЦИК принял более 500 тыс. заявок на участие в онлайн-голосовании по конституции
Фото: Первоисточник
Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова сообщила, что комиссия с 5 июня приняла уже около 750 тыс. заявлений от граждан о желании проголосовать по поправкам к конституции с помощью дистанционного электронного голосования и по месту пребывания в системе "Мобильный избиратель", более 500 тыс. из них — заявления об участии в онлайн-голосовании от жителей Москвы и Нижегородской области.
"По состоянию на сегодняшнее утро принято 749 059 заявлений, в том числе заявлений об участии в дистанционном электронном голосовании, а также о голосовании по месту нахождения", — сказала Памфилова в ходе заседания рабочей группы по изменениям в конституции в четверг.
Она уточнила, что 240 тыс. 446 заявлений поступило от граждан, которые хотят проголосовать не по месту регистрации, а на более удобном для них участке для голосования. Кроме того, ЦИК принял 508 тыс. 613 заявлений об участии в дистанционном электронном голосовании от жителей Москвы и Нижегородской области. ЦИК принимает заявления об участии в дистанционном электронном голосовании только после официального внесения данных в Государственную автоматизированную систему (ГАС) "Выборы".
Она отметила, что комиссия также продолжает сбор заявлений о голосовании на дому. "Уже больше 19 тыс. человек хотят проголосовать на дому. Очень динамично идет сбор. Люди научились и полюбили эти современные виды голосования", — подчеркнула глава ЦИК.
Прием заявлений о желании проголосовать по месту нахождения продлится до 21 июня. Прикрепиться к участку для голосования можно в любом территориальном избиркоме, МФЦ или на едином портале госуслуг. С 16 до 21 июня сделать это можно и в любой участковой избирательной комиссии.
В свою очередь жители Москвы и Нижегородской области до 21 июня могут подать заявление о желании проголосовать с помощью дистанционного электронного голосования. Для этого им необходимо иметь подтвержденную запись на портале госуслуг или на официальном сайте мэра и правительства столицы. Дистанционное электронное голосование будет проводиться с 25 по 30 июня.
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Комментарии
Политика , Поправки в Конституцию , Элла Памфилова , Правительство Москвы , Центризбирком России , Москва , Нижегородская Область
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