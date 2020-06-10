В Крыму ответили на заявления Зеленского 

Дружба между российским и украинским народом зависит не от статуса Крыма, а от действий властей Украины, заявил депутат Госдумы России от Крыма Константин Бахарев в ответ на слова украинского президента Владимира Зеленского о возвращении полуострова.
«Зеленский в своих рассуждениях, в силу недостаточного политического опыта, исходит из ложных представлений и ошибочной логики, на которой «погорел» [экс-президент Петр] Порошенко. Условие для нормализации отношений между нашими странами заключается в передаче Украине не Крыма, а права осуществлять политику в интересах своих граждан без диктата со стороны западных спонсоров. Сегодня Украина этого права лишена, поскольку полностью находится под внешним управлением, что крайне унизительно для страны, называющей себя независимой», — сказал Бахарев РИА «Новости».
То, что антироссийский курс Украине навязан США, по словам депутата, очевидно. Такая политика Киева не находит поддержки у большинства населения и «способствует дальнейшей экономической деградации украинского государства и потому противоречит национальным интересам».
По мнению Бахарева, Украине следует вернуться к политике добрососедства с Россией, это позитивно скажется на состоянии украинской экономики.
«Наибольших показателей экономического роста Украина достигала за счет взаимовыгодного партнерства с Россией, без российского рынка украинская экономика просто нежизнеспособна», — отметил он.
Напомним, Зеленский заявил, что россиянам через несколько лет будет «стыдно» из-за ситуации с Крымом, без передачи которого Украине между двумя народами якобы не будет единения.