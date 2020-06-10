Путин лично проголосует по поправкам к Конституции 

В январе, как сообщал «Рамблер», Путин предложил внести в Конституцию ряд изменений. Общероссийское голосование о поправках было назначено на 22 апреля, но было перенесено из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. В мае президент объявил, что голосование состоится 1 июля.

«Пока он (Путин. — Прим. ред.) планирует принять участие в голосовании лично», — сообщил Песков сегодня.