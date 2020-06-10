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Путин лично проголосует по поправкам к Конституции 

Артём Кульша 50 минут назад
Путин лично проголосует по поправкам к Конституции
Фото: ТАСС
Президент России Владимир Путин планирует лично принять участие в голосовании по поправкам в Конституцию. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
В январе, как сообщал «Рамблер», Путин предложил внести в Конституцию ряд изменений. Общероссийское голосование о поправках было назначено на 22 апреля, но было перенесено из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. В мае президент объявил, что голосование состоится 1 июля.
«Пока он (Путин. — Прим. ред.) планирует принять участие в голосовании лично», — сообщил Песков сегодня.
Он отметил, что пока Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) не высказывала каких-либо замечаний к голосованию по поправкам в Конституцию и не давала каких-либо дополнительных рекомендаций на его счет.
Вчера глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что коронавирусная инфекция COVID-19 никуда не ушла, и призвала к осторожности до появления вакцины от нее, а именно к соблюдению правил посещения общественных мест и мытью рук.
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Комментарии 9
Политика , Анна Попова , Дмитрий Песков , Владимир Путин , Роспотребнадзор
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