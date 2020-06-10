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Песков: Путин лично проголосует по поправкам к конституции 

ТАСС 1 час назад
Путин лично проголосует по поправкам к Конституции
Фото: ТАСС
Президент России Владимир Путин планирует лично принять участие в голосовании по поправкам в конституцию, сообщил журналистам в среду пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Он [президент] может проголосовать в любой из семи дней, но пока он планирует принять участие в голосовании лично", — сказал представитель Кремля.
1 июня президент РФ Владимир Путин на совещании с руководством ЦИК и членами рабочей группы по подготовке поправок в основной закон страны поддержал предложение провести голосование 1 июля. Позже президент подписал соответствующий указ.
В январе 2020 года в послании Федеральному собранию Путин предложил внести в основной закон страны ряд поправок, которые сделали бы документ в большей степени отвечающим современным реалиям и закрепили бы достигнутые результаты. После обсуждения поправок специальной рабочей группой Госдума 11 марта приняла в окончательном чтении президентский законопроект. В тот же день он был одобрен Советом Федерации, затем документ был поддержан законодательными собраниями всех субъектов РФ. По итогам этого рассмотрения 14 марта Совфед принял постановление и направил его президенту.
Путин подписал указ, назначив общероссийское голосование по поправкам на 22 апреля. Однако в связи с пандемией коронавируса президент в телеобращении к гражданам 25 марта заявил, что голосование должно быть перенесено.
Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова сообщила, что при проведении общероссийского голосования по закону о поправке к конституции будет задействовано 96,5 тыс. участков по всей стране.
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Комментарии 7
Политика , Дмитрий Песков , Элла Памфилова , Владимир Путин , Совет Федерации , Центризбирком России
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